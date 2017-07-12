Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maça ilişkin "Beşiktaş deplasmanından galibiyet veya beraberlikle dönmek istiyoruz. Tek düşüncemiz o ve hazırlıklarımız da o yönde." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otelde sürdüren Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Lige sahamızda, taraftarımızla beraber başlamak isterdik ancak ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız. Lige son şampiyon ile yapacağımız maçla başlayacağız. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Ligin ilk maçı, tabii ki kolay müsabaka olmayacak. Beşiktaş'ın en büyük avantajlarından biri taraftarı. Bunun farkındayız. Kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

Kamp döneminin çok iyi geçtiğini belirten Çalımbay, lige de iyi başlamak istediklerini ifade etti.

Sezonun ilk maçının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Çalımbay, "Tabii ki sezonun ilk haftasında Beşiktaş deplasmanından galibiyet veya beraberlikle dönmek istiyoruz. Tek düşüncemiz o ve hazırlıklarımız da o yönde. Onu da başaracağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum. Geçen sene yakaladığımız istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



Rıza Çalımbay, geçen sezon yakaladıkları başarının devam etmesi için taraftar, yönetim, futbolcular ve teknik heyetin tek yürek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

