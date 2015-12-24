Beşiktaş, deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2 golle geçti: 0-2

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C grubu 2. maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 0-2 mağlup etti.
Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cenk Tosun ve 57. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.
Takımlar karşılaşmaya şu 11'lerle başladı:
Sivas Belediyespor: Serkan, Seyid Ahmet, Muhammed Burak, Berkay, Atilla, Ozan, Yakup, Volkan, Ali, Mehmet, Nuri Melih
Beşiktaş: Günay, Serdar, Milosevic, Franco, Tosic, Necip, Veli, Motta, Kerim Frei, Mustafa, Cenk