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Spor

Beşiktaş deplasmanda sallanıyor

Geçen sezonki puan kaybına yaklaştı

11 Şubat 2017 13:39

Siyah-beyazlı takım son haftalarda dış sahada kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların Kardemir Karabükspor karşısında aldığı mağlubiyetle dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın deplasmandaki puan kayıpları artmaya başladı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı takım, bu sezon 11. deplasman maçına çıkarken rakiplerine 2. kez yenildi. Dış sahada 6 galibiyet alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların Kardemir Karabükspor karşısında aldığı mağlubiyetle dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.

8 puanı son 5 maçta yitirdi

Beşiktaş son haftalarda deplasman maçlarında zorlanıyor.

Son 5 dış saha mücadelesinde Osmanlıspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, diğer deplasman maçlarında ise Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor'a 2-1'lik skorlarla yenildi. Fenerbahçe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 dış saha maçında 8 puandan oldu.

Geçen sezonki puan kaybına yaklaştı

Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezonki 17 dış saha maçında yaşadığı puan kayıplarına bu sezon 11 karşılaşmada yaklaştı.

2015-2016 sezonunda rakiplerine konuk olduğu 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 15 puan kaybetmişti.

Beşiktaş, bu sezon ise 11 maçta 12 puan yitirdi.

Zorlu deplasman maçlarına çıkacak

Deplasmanlarda son haftalarda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ı önümüzdeki haftalarda da zorlu dış saha maçları bekliyor.

Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Antalyaspor'a da konuk olacak Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında toparlanma sinyali veren Trabzonspor ile de deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı takım, sezonun kritik haftalarındaki bir dış saha maçında ise 33. haftada Gaziantepspor'un karşısına çıkacak.

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