-Beşiktaş deplasmanda kayıp -Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanlarda oynadığı 13 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi -Dış sahalarda 5 kez yenilen, 3 kez de berabere kalan Beşiktaş, yüzde 38'lik galibiyet oranı tutturdu -''Kara Kartallar'', deplasmanlarda 16 gol atarken, kalesinde de 16 gol gördü -Beşiktaş, son 6 Ankara deplasmanında sadece 1 kez galip gelebildi -Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, 9 resmi maç sonrasında gol atamadı İSTANBUL (A.A) - 09.01.2012 - Bülent Aslan - Spor Toto Süper Lig'de A2 Takımı takviyeli Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, bu sezon dış sahalarda oynadığı resmi maçlarda başarılı bir grafik çizemedi. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanlarda toplam 13 maç yapan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların sadece 5'ini kazanabildi. Dış sahalarda 5 kez mağlup olan Beşiktaş, 3 kez de berabere kaldı. ''Kara Kartallar'', deplasmanlarda yüzde 38'lik bir galibiyet oranı yakalarken, 16 gol atıp, kalesinde de 16 gol gördü. Beşiktaş, aynı sürede evinde yaptığı 13 resmi maçta ise 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de yenilgi aldı ve yüzde 69'luk bir galibiyet oranı tutturdu. -Ligde 12 puan bıraktı- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 9 deplasman maçına çıkarken, 4 kez galip geldi, 2 kez yenildi, 3 kez de berabere kaldı. Deplasmanlarda toplam 12 puan kaybeden siyah-beyazlılar, 12 gol atıp, kalesinde 9 gol gördü. Beşiktaş, Spor Toto Süper lig'de evinde ise 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Bu arada siyah-beyazlılar, evinde oynaması gereken ancak cezası nedeniyle Antalya'da yaptığı Orduspor karşılaşmasını 2-1 kazandı. -Avrupa'da 4 maçın 3'ünü kaybetti- Beşiktaş, ligdeki deplasman fobisini Avrupa maçlarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ve grupta toplam 4 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlılar, 3 kez yenilip, sadece 1 kez galip gelebildi. Play-off turunda Rusya'nın Alania takımına deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra grupta Stoke City'ye 2-1, Dinamo Kiev'e de 1-0 mağlup oldu. ''Kara Kartallar'', deplasmandaki tek galibiyetini ise İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'i 3-2 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde evinde ise başarılı bir performans sergileyip, oynadığı 4 maçı da kazanmasını bildi. -Başkent, kabus oldu- Ankaragücü ile golsüz berabere kalıp zirve yarışında önemli puanlar yitiren Beşiktaş, Ankara'da son dönemde yaşadığı puan kayıplarına da devam etti. Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar, 3 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. ''Kara Kartallar'', ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile başkentte oynadıkları maçı 4-2 yitirmişti. Beşiktaş'ın, Ankara deplasmanında 1 kez kazandığı son 6 lig maçı şöyle: 2009-2010 Sezonu: Gençlerbirliği - Beşiktaş 0 - 0 Ankaragücü - Beşiktaş 0 - 0 2010-2011 Sezonu: Gençlerbirliği - Beşiktaş 0 - 2 Ankaragücü - Beşiktaş 1 - 0 (Seyircisiz) 2011-2012 Sezonu: Gençlerbirliği - Beşiktaş 4 - 2 Ankaragücü - Beşiktaş 0 - 0 -Dış saha maçları- Beşiktaş'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı dış saha maçları ve sonuçları şöyle: Spor Toto Süper Lig: Eskişehirspor-Beşiktaş....: 2-1 Bursaspor-Beşiktaş........: 1-2 Gaziantepspor-Beşiktaş....: 0-0 Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş: 0-1 Gençlerbirliği-Beşiktaş...: 4-2 Trabzonspor-Beşiktaş......: 0-1 Manisaspor-Beşiktaş.......: 1-4 Samsunspor-Beşiktaş.......: 1-1 Ankaragücü-Beşiktaş.......: 0-0 UEFA Avrupa Ligi: Alania-Beşiktaş...........: 2-0 Stoke City-Beşiktaş.......: 2-1 Dinamo Kiev-Beşiktaş......: 1-0 Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş.: 2-3 -9 maç sonra gol atamadı- Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tam 9 resmi maç sonra gol atamadı. En son 20 Kasım 2011'de Galatasaray ile yaptığı derbi maçtan golsüz berabere ayrılan siyah-beyazlılar, daha sonra 7'si lig, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 maçta da rakip fileleri havalandırmıştı. (BÜL-TAŞ-SBR)