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Spor

Beşiktaş ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş'ın 3 puan serisi Hatay'da bitti

10 Ocak 2021 18:32

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Akataş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın golleri 6. dakikada Aboubakar, 41. dakikada Larin’den gelirken; Hatayspor’un gollerini 7. Ve 23. dakikalarda Boupendza kaydetti.

 

Beşiktaş, 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar döndü vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardı. Hatayspor'un cevabı ise 7. dakikada geldi.  Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi. 23. dakikada tekrar sahne alan Boupendza, takımını öne geçirdi. Sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, Vida ve Welinton'u geçip kaleye vuruyor ve topu ağlara gönderdi. 41. dakikada Larin, Beşiktaş adına skoru 2-2 yapmayı başardı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Larin kafayı vuruyor ve topu ağlara gönderdi.

İlk yarısı 2-2 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar eşitliği bozamadı. 90 dakika, 2-2 sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 28 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

Welinton cezalı duruma düştü 

Beşiktaş'ta maçın 84'üncü dakikasında rakibine yaptığı müdahaleyle sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Welinton, gördüğü bu sarı kartla birlikte ligin 19'uncu haftasında oynayacakları Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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