-BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA, GALATASARAY EVİNDE ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacak takımlar belirlendi. Kupada 2. turda Faroe Adaları temsilcisi Vikinburg ile mücadele eden ve ilk maçı evinde 3-0 kazanarak avantaj sağlayan Beşiktaş, tur atlaması halinde 3. turda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla karşılaşacak. 3. tur kurasına seri başı olarak katılan Beşiktaş, bu turda ilk maçını 29 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Plzen takımı, kupaya 3. ön eleme turundan katılıyor. -GALATASARAY- Kuraya seri başı olarak katılan Galatasaray ise bu turda OFK Beograd (Sırbistan) ile Torpedo Zhodino (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 2. turda OFK, sahasında dün oynanan ilk maçta Torpedo Zhodino ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçın rövanşı 22 Temmuz Perşembe günü Belarus'ta oynanacak ve Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Galatasaray, OFK-Torpedo Zhodino eşleşmesinin galibiyle ilk maçı 29 Temmuz'da İstanbul'da, rövanşı ise 5 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. -GRUPLARDAN ÖNCE SON ENGEL PLAY-OFF TURU- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak takımlar, 3. ön elemeden sonra oynanacak play-off turunun ardından belli olacak. Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte kupada Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor da, play-off turu oynayarak UEFA Avrupa Ligi'nda gruplara kalmaya çalışacak. Kuraları 6 Ağustos'ta çekilecek UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçları 19 Ağustos'ta, rövanşları 26 Ağustos'ta oynanacak. -LİVERPOOL VE JUVENTUS'UN RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı ve kurada seri başı takımlar arasında yer alan İngiltere'den Liverpool ve İtalya'dan Juventus'un 3. turdaki rakipleri de belli oldu. Liverpool, 3. turda Rabotnicki (Makedonya) - Mika (Ermenistan) eşleşmesinin, Juventus ise Shamrock Rovers (İrlanda) - Bnei Yehuda (İsrail) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Üçer kez UEFA Kupası'nı kazanan Liverpool ve Juventus takımları, geçen sezon liglerini 7. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne kalamamışlardı.