Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor, işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

Son 5 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

Gökhan Töre ve Cenk Tosun yok

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen oyuncu, bugün takımını eksik bırakacak.

Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Cenk Tosun da bugünkü maçta oynamayacak. Sakatlığını atlatan ve salı gününden itibaren takımdan ayrı çalışan Cenk'in henüz hazır olmadığı öğrenildi.

Medipol Başakşehir Cephesi

Son şampiyon olarak başladığı sezonda beklentinin dışında olumsuz bir performansa imza atan Medipol Başakşehir, ligde 10 maç sonra geçen hafta Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki turuncu-laciverti ekip, haftaya 29 puanla 16. sırada giriyor.

Eksikler

Medipol Başakşehir, Beşiktaş karşısında birçok oyuncusundan yararlanamayacak.

İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Mahmut Tekdemir ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Giuliano, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.