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Spor

Beşiktaş Denizli ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı ve teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı.

02 Haziran 2010 03:00

T24- Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı ve teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ın Mustafa Denizli ile sağlık sorunları nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenilirken, siyah-beyazlı ekibin en kısa zamanda yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın gündeminde ise Alman teknik adam Schuster var. İtalya'dan gelen haberler Schuster'in Beşiktaş'a imza attığı yönünde... Schuster'in menajerlik şirketinin Türkiye temsilcisi Aytekin Erayabakan Schuster'in Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı. Fakat Beşiktaş bu haberleri henüz doğrulamadı.

NTV SPOR yayınına katılan Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğünü söyledi ve ayrıntıları şöyle aktardı: "Sayın Demirören ile görüştüm. Demirören Mustafa Denizli'nin sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Futbolcuların alacakları nedeniyle ayrılması söz konusu değil. Evet, doğrudur. Sayın Denizli sağlık nedenleri nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini bana söyledi"

NTV SPOR yayınına katılan gazeteci Bilal Meşe ise Mustafa Denizli ile görüştüğünü açıkladı. Denizli'nin Çeşme'den İstanbul'a geldiğini söyleyen Meşe Denizli'nin görevi bırakacağını ve sağlığını ön planda tutacağını ifade etti.

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