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Spor

Beşiktaş, Denizli ile 35. kez

Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor bugün lig tarihinde 35. kez puan mücadelesi yapacak.

23 Ocak 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Denizlispor bugün lig tarihinde 35. kez puan mücadelesi yapacak. 19:00'da başlayacak maç Lig TV'den naklen yayınlanacak.

İki ekip arasında 23 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, bugüne dek 34 lig maçı yapıldı.

Bu maçların 22'sinde siyah-beyazlılar sahadan galip ayrılırken, Denizlispor sadece 4 galibiyet alabildi, 8 maç ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan maçlarda ''Kara Kartallar''ın toplam 61 golüne karşılık, ''Horozlar'' 33 gol kaydetti.

Denizlispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ilk yarısındaki maçta kendi evinde 3-1'lik skorla alırken, rakibiyle daha sonra oynadığı 7 maçtan 6'sını yitirdi, 1'inde berabere kaldı.

Beşiktaş, Denizlispor'u son 2 sezonda yapılan 4 maçta da yendi.

İki takım arasında geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-2, Denizli'de de 2-1'lik skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, genel toplamdaki üstünlüğünü, İstanbul'daki maçlarda da sürdürdü ve Denizlispor'a galibiyet sayısında açık ara fark attı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 17 maçın 12'sini kazanırken, sadece 1 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

İstanbul'da siyah-beyazlıların 31 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.

Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki ilk ve tek galibiyetini 1995-96 sezonunun 2. yarısında 4-0'lık skorla aldı.

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