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Spor

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı

22 Aralık 2017 16:46

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışmasının ardından taktik programa geçildi. Demir Grup Sivasspor maçının taktiğinin denendiği  tam saha çift kale maç ve şut çalışması ile hazırlıklar sona erdi. Sakatlığı geçen Anderson Talisca takımla birlikte sabah idmanına çıkarken Sivas kafilesinde de yer alacak. Beşiktaş, öğleden sonra Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan kalkacak özel uçak ile Sivas\'a giderek kampa girecek. 

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