Beşiktaş değerine 4 günde 68.1 milyon dolar kattı

Şampiyonluk beklentilerini artmasıyla hisseleri İMKB’de son bir haftadır prim yapan Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi yenince bir günde piyasa değeri 29.5 milyon dolar attı. Yenilgi Fenerbahçe’nin değerini ise 101 milyon dolar eritti.



Hürriyet’in haberine göre; Turkcell Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturarak şampiyonluk havasına giren Beşiktaş, önceki akşam da Fenerbahçe’yi 4-2 yenerek Fortis Türkiye Kupası’na uzanınca, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisseleri prim yaptı. Beşiktaş hisselerinin toplam değeri bir günde 29.5 milyon dolar artırdı. Bu yenilginin faturasını Fenerbahçe ise İMKB’de 101 milyon dolar değer kaybederek ödedi.



Yüzde 24.27 yükseldi



Beşiktaş Futbol Yatırımları hisse senetleri sabah 5.80 liraya yükselerek yüzde 12.62’lik artışla başladı. Önceki güne göre yaklaşık 400 puanlık düşüşle işlemlerin devam ettiği İMKB’de seansın ilk 1 saatinde Beşiktaş hisseleri tek ve tavan fiyattan işlem gördü. Açılışın ardından en çok yükselen hisse olarak liderliği İMKB’de de ilan eden Beşiktaş ikinci seansta 6.40 TL’ye kadar yükselerek bu seviyeden kapandı ve yüzde 24.27 değer kazandı.



8 Mayıs’tan itibaren sert yükselişe devam eden Beşiktaş hisselerinde dünkü kapanış itibariyle geçen hafta cuma gününden bu yana yüzde 74.86 yükseliş gerçekleşti. Geçen hafta cuma günü 94 milyon dolar (146 milyon TL) olan Beşiktaş’ın toplam değeri, şampiyonluk yolculuğunda katlanmaya devam etti. Önceki gün 132.6 milyon dolar (206 milyon TL) olan piyasa değeri dün 162.1 milyon dolara (256 milyon TL) yükseldi. Böylece sadece bir günde 29.5 milyon dolar değer kazanan Beşiktaş’ın 4 gündeki değeri ise 68.1 milyon dolar arttı.



Fenerbahçe eriyor



57 yıldır düzenlenen Türkiye Kupası’nı 27 yıldır kazanamayan Fenerbahçe’nin İMKB’de işlem gören hisseleri de çakıldı. Fenerbahçe Sportif hisseleri açılışla birlikte yüzde 8.11 değer yitirdi. İzmir’de kupaya veda eden Fenerbahçe ikinci seansta da kayıplarını devam ettirdi ve gün sonunda yüzde 9.91 oranında düşüşle 50 TL’den kapanış yaptı. Bu düşüş önceki gün 893.1 milyon dolar (1 milyar 387 milyon TL) piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe’nin 1 günde 101.6 milyon dolar eriyerek 791.5 milyon dolara gerilemesine neden oldu.

