-BEŞİKTAŞ ''DALYA'' PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ı ''dalya'' heyecanı sardı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, yarın yapılacak maçta 2 gol attığı takdirde, bu sezon resmi maçlardaki 100. gol sevincini yaşayacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon 54 resmi maç yaparken, toplam 98 gol attı. Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta rakip filelere 47 gol bırakan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 14 mücadelede 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 9 karşılaşmada 24 gol kaydetti. Resmi maçlarda toplam 98 gol atan ''Kara Kartallar'', yarın Bursaspor karşısında 2 gol bulduğu takdirde bu sezon resmi karşılaşmalarda 100 gol barajını yakalayacak. -EN GOLCÜ BOBO- Beşiktaş'ın resmi maçlarda şu ana kadar 98 gol attığı 2010-2011 sezonunun en golcüsü, Brezilyalı futbolcu Bobo oldu. Özellikle ligin ilk yarısında sürekli oynama şansı bulan Bobo, bu sezon takımına toplam 16 gol kazandırdı. Siyah-beyazlı futbolcu, ligde 8 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'er gol kaydetti ve resmi maçlarda toplam 16 gole ulaştı. -GUTİ'NİN GOLLERİ PENALTIDAN- Siyah-beyazlı ekipte Bobo'dan sonra en golcü oyuncu İspanyol yıldız Guti oldu. Sezon başında Real Madrid'den Beşiktaş'a gelen Guti, bu sezon şu ana dek 11 gol atarken, bunların 6'sını penaltıdan filelere gönderdi. Ligde 7 gol kaydeden İspanyol oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol sevinci yaşadı. -QUARESMA, NOBRE, ALMEİDA VE SİMAO- ''Kara Kartallar''ın 98 golüne Bobo ve Guti'nin dışında Nobre, Quaresma, Almeida ve Simao katkıda bulundu. Guti ile birlikte Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan Quaresma son haftalarda attığı gollerle takımın en golcü 3. oyuncusu oldu. Portekizli oyuncu, ligde 3, Avrupa'da 5 ve kupada da 2 gol olmak üzere toplam 10 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu Nobre ise ligde 6, Avrupa'da 1 ve kupada da 2 olmak üzere takımına 9 gol kazandırırken, son haftalarda skorer kimliklerini gösteren Simao ve Almeida ise 7'şer gole imza attı. -2 GOL RAKİPLERDEN- Beşiktaş'ta kadrodaki futbolcuların yanı sıra 2 gol de rakip oyuncuların ayağından geldi. Spor Toto Süper Lig'de Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında rakip takım oyuncuları kendi kalelerine attıkları golle siyah-beyazlı ekibe katkı sağladılar. Beşiktaş'ın Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımın 1 golünü Holosko atarken, diğer golü ise Konyasporlu Kere kendi kalesine gönderdi. İstanbul'da Kardemir Karabükspor ile oynanan ve 1-1 berabere kalınan karşılaşmada ise konuk ekip oyuncusu Deumi kendi kalesine gol atan oyuncu oldu. Ancak Beşiktaş bu iki maçtan da berabere ayrılarak sadece 2 puan alabildi. Siyah-beyazlı takımda Bobo, Guti, Quaresma, Nobre, Simao ve Almeida dışında, 15 ayrı oyuncu resmi maçlardaki 98 gole katkıda bulundu.