Beşiktaş daha aç!...

Rıdvan Dilmen'e göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansları eşit ama Beşiktaş şampiyonluğa daha aç...



Rıdvan Dilmen, Milliyet gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçeli oyuncular ligde hiç kredileri kalmamaları nedeniyle sorumluluk üstlenmeye başladı. Bundan sonra en az suçlu Aragones olur." yorumunda bulundu. Dilmen takımların şampiyonluk şanslarını ise, "Beşiktaş ile Fenerbahçe şu an eşit durumdalar. Ama Beşiktaş şampiyonluğa daha aç" şeklind değerlendirdi...



Kısa bir süre öncesine kadar şampiyonluk yarışında hiç şans tanınmayan Fenerbahçe bir anda potaya girdi. Sarı-lacivertli ekipteki değişimin sebebi ne?



“Fenerbahçe’deki bu yüksek konsantrasyon inşallah Sivasspor maçları ile Kayseri’deki atmosfere bağlı değildir. Kadıköy’de zaten problem yaşamayan futbolcular büyük maçlara daha farklı hazırlanıyorlar. Deplasmanlardaki sıkıntı Kayseri’de olmadı. Çünkü ortam motivasyonlarını artırdı. İki hafta önce takımın performansından dolayı haklı olarak “Tünelin ucundaki ışık görünmüyor” diyen Ali Koç şimdiki performanstan memnun kalırken, ilk demecinin ne kadar doğru olduğunu düşünmüştür sanırım. Sivasspor’un son dört maçta yedi puan kaybetmesi, Trabzonspor’un son iki iç saha maçını puansız kapatması da Fenerbahçe’nin iştahını kabarttı. Konsantrasyon için bunlar yeterli sebeplerdi. Fenerbahçe’nin en büyük problemi kredisinin hiç olmaması. Bu nedenle futbolcular sorumluluk üstlendi. Bundan sonra en az suçlu Aragones olur.”



Sivasspor ve Trabzonspor’daki kan kaybı devam eder mi? Zirvede tutunabilirler mi?



“Trabzonspor büyük bir kulüp ama bu büyüklüğe yakışmayacak derecede çabuk demoralize oluyorlar. Hem taraftarı, hem yerel basını oyuncuların ve hocanın üzerine çok gidiyor. Rakiplerinin ne kadar şansı varsa onların da o kadar var. Ancak baskıyı kaldırmak için büyük kulüp olduklarını hatırlamaları lazım. Birkaç kötü sonuçta böyle takımların iflas etmemesi gerek. Camianın oyunculara ve teknik adama sahip çıkması gerekiyor. Sezon açıldığında 23. hafta 45 puanla 3. sırada olacaksınız deseler hemen kabul ederlerdi. Trabzon takımı psikolojik olarak toparlanmalı.



Sivas için de aynı şeyler geçerli. En büyük sıkıntıyı kupada yola devam ederek yaşadılar. Ligde şampiyonluğa oynamak kaldırılabilir. Ama hedefi kupaya da çevirmek yanlıştı. Çünkü ne kadro olarak, ne psikolojik olarak o güçte değiller. Çok yüksek tempoda üç Galatasaray ve iki Fenerbahçe maçı oynadılar. Bu dönemeç takımı yıprattı. Bülent Uygun tartışmasız çok başarılı ama son haftalardaki gerginliği takımı negatif etkiliyor. Toparlanması gereken önce Bülent hoca. Kriz günlerinde sakin olan örnek olur.”



Bülent Korkmaz ile birlikte neler değişti? Son maçlardaki kötü futbol şampiyonluk yarışında Galatasaray’ı olumsuz etkiler mi?



“Galatasaray’daki kan değişikliği doğruydu. Hele bir de adı Bülent Korkmaz olunca daha da doğru oldu. Kredisi çok, sevilen bir hoca. Gelmesi oyuncuların oyununda fark yaratmadı ama oyun disiplinini olumlu etkiledi. Kötü oynarken kaydeden Galatasaray gitti, kötü oynamasına rağmen çözülmeyen bir Galatasaray geldi. İki lig maçında ustalarıyla altı puan aldılar. Bülent hoca öncelikle takım savunmasını çözdü. Şimdi çözülmesi gereken hücum organizasyonları.”



Beşiktaş zirveye yaklaştıkça futbolunda bir düşüş gözleniyor. Şampiyonluk baskısı oyuncuları etkilemeye mi başladı?



“Kesinlikle hayır. Dört büyükler içerisinde form olarak en iyi iki takım Beşiktaş ve Fenerbahçe. Şu anda da şampiyonluğa en aç Beşiktaşlı oyuncular ve teknik adamı. Bunun getirdiği gerginlikler oluyor tabii. Ama maçlarda iki farklı öne geçmeleri halinde rahatlıyorlar. Tek farkta panik yaşıyorlar. Mustafa Denizli bunu çözmeli.”