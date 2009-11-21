Beşiktaş da yarışa katıldı

T24 - Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, İnönü Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.



Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Fink, 57. dakikada Bobo ve 83. dakikada Uğur attı.



Maçın önemli anları ve golleri/Video





DİLMEN VE TOROĞLU'NA GÖRE MAÇI DENİZLİ KAZANDI











Kontrollü başlayan derbi mücadelesinde ilk etkili pozisyonları bulan Beşiktaş oldu.























Hem sağdan, hem soldan etkili kanat organizasyonları yapan siyah-beyazlı takım, 8. dakikada Serdar Özkan ile ilk önemli pozisyonu bulurken, bu oyuncu etkili vuruş yapamayarak takımını öne geçirmeyi sağlayamadı.

İlerleyen dakikalarda rakibinin temposuz oyununa ayak uyduran Beşiktaş, kalesinde tehlikeler yaşamaya başladı.

İlk bölümdeki baskılı oyununu sürdüremeyen Beşiktaş, kalesinde tehlikeli pozisyonlar verirken, hücumda ise istediğine ulaşamadı.

Mehmet Topuz ile ilk dakikada kaleyi yoklayan Fenerbahçe, savunmada dikkatli oynayarak rakip kalede gol aradı. Rakibin yüklendiği dakikalarda kalesinde tehlikeler yaşayan konuk ekip, hücumda da istediği gibi çoğalamadı.

Kalesinde yaşadığı tehlikelerin ardından tempoyu tamamıyla düşüren konuk ekip, pozisyonlar üretmek için yüklenmeye başladı.

Özellikle Gökhan ile etkili olan sarı-lacivertli oyuncular, 19. dakikada bu oyuncunun İbrahim Üzülmez'in müdahalesi sonrası yerde kalınca penaltı itirazında bulundular.

Rakibinin ilk bölümdeki hücum iştahını yokeden Fenerbahçe, sağdan ve soldan topu ceza alanına taşıyarak etkili noktalarda kullanmaya çalıştı.

İlk 10 dakikalık bölümden sonra oyunun kontrolüne elinde bulunduran Fenerbahçe, son dakika içinde Alex ile kullandığı serbest vuruşta top üst direkten dönünce gole ulaşamadı.



Alex'in şutu direkten döndü

Karşılaşmanın 44. dakikasında karşılaşma 0-0 devam ederken Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu kullanmak için Alex topun başına geldi. Ceza sahasının hemen dışından doğrudan kaleye vuran Brezilyalı'nın şutu üst direkten döndü.



8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi



Beşiktaş, ezeli rakibi karşısında aldığı galibiyetle Fenerbahçe'yi ligde tam 8 maç sonra yenmiş oldu. Daha önce yapılan 8 karşılaşmanın 6'sını Fenerbahçe kazanmış, 2 maç ise berabere bitmişti.





Fenerbahçe'nin gol atamadığı ilk maç

Fenerbahçe, İnönü Stadı'nda sahada1 3-0 yenik ayrılırken ilk kez bir Süper Lig maçında bu sezon gol atamadı. Sarı-lacivertliler daha önce yaptığı 12 karşılaşmada da gol atma başarısı göstermişti.



Beşiktaş ilk kez 1 maçta 3 gol attı



Siyah-beyazlılar Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Beşiktaş daha önce oynadığı 12 maçta en farklı skorlu galibiyetini Antalyaspor karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Fenerbahçe ise ilk kez bu sezon Süper Lig'de bir maçta 3 gol yedi.



Kazım kırmızı kart gördü



Sahaya ilk 11'de çıkan Kazım, maçın yan hakemine küfür ettiği gerekçesiyle mücadelenin 75. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.



Rüştü'nün eski takımına ilk galibiyeti



Rüştü Reçber, Beşiktaş formasıyla eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini aldı. Rüştü'nün daha önce Beşiktaş kalesinde görev yaptığı 4 Fenerbahçe derbisinde de siyah-beyazlı takım sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.



Yine 'Yeter Yıldırım Demirören Yeter' tezahüratları



Karşılaşmanın 87. dakikasında Beşiktaş tribünleri, takımları 3-0 önde olmasına rağmen Beşiktaş Başkanı Demirören'i protesto ederek, 'Yeter Yıldırım Demirören yeter' tezahüratları yaptı.



Roberto Carlos “Dalya” dedi



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, Beşiktaş derbisinde sahaya çıkarak sarı-lacivertli forma altında resmi maçlarda 100. karşılaşmasına çıktı.

Fenerbahçe'de 3. sezonunu geçiren deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli ekipteki kariyerinde 63'ü lig, 25'i Avrupa kupaları, 11'i Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 100 kez sahaya çıkarken, bu maçlarda toplam 10 kez fileleri havalandırdı.





Emre 4 hafta yok



Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı maçta sakatlanarak oyunu yarım bırakan Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun, sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.





'Fenerbahçe'yi değil, makus tarihimiz yendik'



Denizli maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:





















Bu derbilerin hepsi zevkli ve gollü geçiyor. Ama F.Bahçe'nin bariz üstünlüğü vardı. Bugün de bizim için çok önemliydi. Kontrollü ve rakipten daha fazla koşup disiplinli oynamalıydık. Rakibimiz hark ederek lider. Ama zaafları da var. Fenerbahçe geriye düştüğü tüm maçlarda çok bariz pozisyonlar veriyor. Fenerbahçe'yi 1 gol atarak oyundan düşürmek mümkün. Rakibimiz çok gol atan bir takım. Biz de onlara yaklaşmaşya çalışıyoruz. Bizde pozisyon var ama gol yok. Lige iyi başlayamadık

Bizim yarıştan kopmamamzı lazımdı. Beşiktaş sadece skorla Fenerbahçe'yi yenmedi kendini kazandı. Bu nedenle çok önemli bir maçtı. Bu maçta biz makus talihimizi yendik.





Rüştü ile maçtan önce konuşmladım. Tercihi ona bıraktım. Korcan ile de çıkabilirdik. Rüştü o hesabını yaptı ve arkadaşlarının yanında olmak istedi.

4.ncü golü atmak için hiç kendimizi zorlamadık. Oynu kontrol etmeye çalıştık. 3-0 bize yetti ve zorlamadık. Bugün belki diğer maçlar kadar zengindik. Gol atamadığımız maçlardan birini daha yaşayabilirdik. Akıllı goller attık. Bu maçı mutlaka kazanacağımızı biliyorduk. Oyuncular da hafta içinde bu maçı almayı çok istedi. Bu maç burada bitti. Fenerbahçe hala bizim önümüzde ama bizim yapmamız gereken onları yakalamak.

7'de 7'ye gidiyoruz. 12-15.nci haftalar arası çok önemli. Bu çizgiyi devam ettirmek önemli. Önümüzde zor maçlar var. Tempomuzu yükseltmemiz gerek.

Hayatım boyunca hiçbir rakipten korkmadım. Böyle bir derdim hayatım boyunca olmadı.

Bu takım Fenerbahçe'ye 45 dakikada 3 gol atıyorsa daha neler yapabileceğini düşünmek hiç de zor değil.