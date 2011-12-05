Beşiktaş da cezayı Ordu'ya kesti

T24 - Galatasaray maçında çıkan olaylar nedeniyle Orduspor'u Antalya'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1'le geçti.



Beşiktaş ile Orduspor'u ligde 25 yıl aradan sonra karşı karşıya getiren maç, Antalya Mardan Stadı'nda oynandı.







Karşılaşmanın 37. dakikasında Veli Kavlak'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. 66. dakikada Emanuel Culio'nun golüyle skora denge gelirken, 72'de Fabian Ernst'in kafa golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde son hafta Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, Orduspor galibiyetiyle üst üste 2. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekip ligdeki 7. galibiyetine ulaşırken, puanını da 24'e yükseltti.



Orduspor ise üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak düşüşünü sürdürdü. Son 3 maçında gol dahi atamayan konuk takım, Kayserispor ve Mersin İdman Yurdu mağlubiyetlerinin ardından Beşiktaş'a da kaybetti ve 17 puanda kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR



İki takımın temposuz mücadelesinde Beşiktaş, 7. dakikada gole yaklaştı. Hugo Almedia'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Saso Fornezzi güçlükle kornere çeldi.



Almeida'nın şutunun ardınan bu kez de Orduspor, uzaktan golü aradı. 13'üncü dakikada konuk takımdan Hakan Özmert'in sert şutunu Beşiktaş kalecisi Cenk Önen uzaklaştırdı.

Pozisyon açısından kısır bir görüntüye sahne olan karşılaşmada, ilk yarının genelinde takımlar orta sahada çok sayıda top kaybetti.

Uzaktan şutlarla rakip kalede etkili olmak isteyen Beşiktaş, aradığı gole 37. dakikada ulaştı. Almedia'nın önüne bıraktığı topa, ceza alanının dışından sert vuran Veli Kavlak, Fornezzi'yi mağlup etti. Genç oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 10. maçta ilk golünü attı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Beşiktaş, Veli'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Almedia'yla iki pozisyona giren Beşiktaş, topu ağlarla buluşturamayınca skorda değişiklik olmadı.

51. dakikada Orduspor gole çok yaklaştı. Fatih'in pasında kaleci Cenk Gönen'le karşı karşıya kalan Stancu'nun vuruşunda top yan ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Manuel Fernandes'in ortasında Sivok topu filelere gönderdi ama gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

59. dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal oyundan çıktı, İbrahim Toraman girdi.

Orduspor ilk oyuncu değişikliğini ise 60'da yaptı. Dalmat'ın yerine Müslüm Yelken oyuna dahil oldu.

67. dakikada Orduspor eşitliği çok güzel bir golle sağladı. Culio, uzak mesafeden güzel vuruşla Cenk Gönen'i mağlup ederek topu filelerle buluşturdu ve skora denge geldi.

Dakikalar 72'i gösterdiğinde Beşiktaş, duran top organizasyonundan skorda üstünlüğü sağladı. Kalabalıkta, ceza alanı içerisinde iyi yükselen Fabian Ernst, skoru 2-1'e taşıdı.

Gollerin ardından iki takımın da oyundaki temposu arttı. Kanatları iyi kullanan siyah beyazlı takım, rakip kalede net gol pozisyonları bulmasına rağmen, farkı açacak golü kaydedemedi. Orduspor da Beşiktaş savunmasını aşamadı ve siyah beyazlı takımın kalesinde etkili olamadı.

Skoru koruyan siyah beyazlı ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş: 2 - Orduspor: 1

Stat: Mardan

Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Serkan Gençerler xxx

Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xxx, Sivok xx, Egemen xx, İsmail xxx, Holosko xx, Ernst xxx, Fernandes xx, Necip xx (Dk. 59 İbrahim Toraman xx), Veli xx (Dk. 71 Mustafa Pektemek x), Almeida xx (Dk. 90 Ekrem Dağ)

Orduspor: Fornezzi xx, Yalçın xx, Emre xx, Sedat x (Dk. 84 Tobias x), Garcia x (Dk. 85 Abdurrahman x), Hakan x, Culio xx, Dalmat xx (Dk. 60 Müslüm x), Gosso xx, Fatih x, Stancu x

Goller: Dk. 37 Veli, Dk. 72 Ernst (Beşiktaş), Dk. 66 Culio (Orduspor)







