Beşiktaş, Cyle Larin için Orlando'yu aradan çıkardı MLS ile görüşmelere başladı

Kulübü Orlando City'nin transferinde sorun çıkardığı Cyle Larin için Beşiktaş, Amerikan kulübünü devre dışı bırakarak Major League Soccer (MLS) yetkilileriyle görüşmelere başladı. Orlando City'den yine tepki geldi.

Skorer'in haberine göre Beşiktaş’ın Cyle Larin’i bedelsiz transfer etmeyeceği, bonservisi için MLS ile görüştüğü öğrenildi. Kanadalı futbolcunun 2014’teki bir transfer harekâtına göre hareket ettiği de tespit edildi.



Beşiktaş’ın sağlık kontrolünden geçirip formayı giydirdiği, idmana çıkardığı ancak transferini henüz resmen açıklamadığı Cyle Larin’de sona yaklaşıldığı ortaya çıktı. Orlando City ile olan sözleşmesindeki uzatma opsiyonu kulüp tarafından kullanılan ve hala takımın oyuncusu sayılan Kanadalı forvetse bunun tek taraflı olduğunu, dolayısıyla artık serbest oyuncu olduğunu savununca işler karışmıştı.

Orlando yerine MLS

Siyah-beyazlıların transferi sonlandırmak üzere Orlando City’den çok Major League Soccer (MLS) ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. ABD'deki sisteme göre kulübün yanı sıra lig yönetiminin de sporcu üzerinde hak sahibi olmasından kaynaklanan durumdan ötürü MLS ile yapılacak görüşmeler de, konuyu çözüme bağlama fırsatı sunuyor.

Sanvezzo örneği

Cyle Larin’in Orlando City’den ayrılarak Beşiktaş’ın yolunu tutmasında, 2014’te gerçekleşen Camilo Sanvezzo transferini kendisine örnek aldığı da tespit edildi. MLS Altın Ayakkabı sahibi golcü oyuncu Vancouver Whitecaps’ın tek taraflı uzatma opsiyonunu tanımayarak Meksika ekibi Queretaro’nun yolunu tutmuş, sağlık kontrolünden geçmiş, yeni takımı resmi hesaplarından oyuncu ile ilgili açıklamada bulunmuştu.

Düşük bir miktar bonservis

Bir süre kilitlenen transfer ardından tarafların anlaşmasıyla sonuçlandı. Queretaro, Vancouver’a bir miktar bonservis ödedi ancak bu çok yüksek bir rakam olmadı. Beşiktaş da MLS ile yürüttüğü görüşmelerle konuyu aynı şekilde çözüme kavuşturacak, belli bir ücret karşılığında Larin transferini resmiyete dökecek. Ancak bu rakam, Orlando’nun oyuncu için talep ettiğinden daha düşük bir meblağ olacak.

Transferi bitmek üzere olan Cyle Larin dün ilk kez takımla birlikte idmana çıktı.

Orlando tepkili: Larin bizim oyuncumuz

MLS ekibi Orlando City'nin yeni teknik direktörü Jason Kreis ise, Larin'in kendi oyuncuları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Cyle Larin bizim oyuncumuz. Bizimli birlikte çalışmalara başlaması ve burada olması gerekirdi. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve neler olacağını merak ediyoruz."