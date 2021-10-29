Beşiktaş, Cyle Larin'e 2 milyon Euro önerdi

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Cyle Larin’in kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Senelik 2.5milyon Euro isteyen Kanadalı yıldıza, 2 milyon Euro’luk son bir teklif sunma kararı alındı.

Galatasaray maçında attığı 2 golle galibiyeti getiren Cyle Larin'in menajeriyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim, teklifi yükseltme kararı aldı. Cyle Larin’e senelik 1 milyon 750 bin Euro öneren Siyah-Beyazlılar, bu rakamı son olarak 2 milyon Euro’ya çıkartacak. Tarafların Kasım ayındaki milli arada masaya oturacağı öğrenildi.

Larin’in beklentisi ise 2.5 milyon Euro’ydu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Larin’i ikna edip, devre arasına kadar kontratını uzatmayı planlıyor.