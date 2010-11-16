-BEŞİKTAŞ COLA TURKA'YA IVERSON YETMEDİ İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - Beşiktaş Cola Turka, ULEB Erkekler Avrupa Kupası (B) Grubu'nda, Allen Iverson'ın ilk kez sahaya çıktığı ve bir ara 17 sayı öne geçtiği maçta Sırbistan'ın Hemofarm Stada takımına 94-91 yenildi. Iverson'lı kadrosuyla taraftarın coşkulu desteğini arkasına alan Beşiktaş Cola, 3. dakikada 8-3 üstünlük yakaladı. Hızlı hücumlarla rakibin savunmaya yerleşmesine izin vermeyerek skor bulmaya çalışan siyah-beyazlı takım, bunda başarılı oldu ve 4. dakikayı da 9-3 önde geçti. Iverson'ın kenarda olduğu dakikalarda hızını yitirmeyen ev sahibi takım, Chatman'ın basketiyle 9. dakika içinde farkı 11 sayıya (22-11) çıkardı ve ilk çeyreği de 24-14 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyoduna tutuk başlayan siyah-beyazlı takım, üst üste hücumlardan boş dönünce 4 dakikada sadece 2 sayı bulabildi. Hemofarm Stada, 14. dakikada farkı 3 sayıya (26-23) indirdi. Siyah-beyazlı formayla ilk basketini 14.25'inci dakikada atan Iverson'la tekrar ritmini bulan Beşiktaş Cola Turka, farkı yeniden açmaya başladı. Cevher'in basketiyle 17. dakikada farkı 14 sayıya (39-25) çıkaran ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısını da 44-35 önde tamamladı. Beşiktaş Cola Turka'da Serhat, ilk yarıda takımı adına 14 sayı üretti. Beşiktaş Cola Turka, ikinci yarıya alan savunmasıyla başladı. Ancak pota altında özellikle Macvan ile etkili olan Hemofarm Stada, 28. dakikada Krstovic'in basketiyle 60-60 beraberliği sağlarken, aynı dakika içinde Macvan'ın sayısıyla da 61-60 öne geçti. Hücumda pota altında Ogilvy'i iyi kullanmaya başlayan siyah-beyazlı takım, üstünlüğü tekrar ele geçirmesini bildi ve Cüneyt'in üçlüğüyle 3. çeyreği de 69-63 önde geçti. Ogilvy'nin hücumdaki sayılarıyla temposunu bulan ve bu oyuncunun direnciyle de savunmadaki sertliğini yakalayan siyah-beyazlı ekip, 4 dakikada potasında 2 sayı gördü. Chatman ile üçlük bulan ev sahibi ekip, Cüneyt ile dışardan bir basket daha buldu ve 34. dakikada 17 sayılık farka ulaştı (82-65). Ancak son bölümde konsantrasyon sıkıntısı yaşayan siyah-beyazlı takım, 4 dakikalık bölümde sadece 3 sayı atabildi. Sırp ekibi, Pavkovic'in üçlüğüyle 38. dakika içinde farkı 3 sayıya (87-84) indirdi. Beşiktaş Cola Turka, Macvan ve Pavkovic'in üçlüklerine engel olamayınca son dakika içinde 93-91 geriye düştü. 34. dakikada 17 sayı fark yakalayan Beşiktaş Cola Turka, kalan bölümde üst üste hatalar yaptı ve son dakika içinde Hemofarm Stada, Pavkovic ile Macvan'ın üçlükleriyle 93-91 öne geçti. Son hücumda Iverson ve Serhat'ın üçlükleri girmeyince Beşiktaş Cola Turka, karşılaşmayı 94-91 yitirdi ve grup maçlarına yenilgiyle başladı. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Chirstos Chrisdodoulou (Yunanistan) xx, Miroslav Tomov (Bulgaristan) xx, Omer Esteron (İsrail) x Beşiktaş Cola Turka: Iverson xx 15, Chatman xx 13, Serhat xx 15, Cevher x 7, Likholitov x 6, Ignerski x 4, Ogilvy xxx 20, Bekir x, Cüneyt xx 11, Mustafa x Hemeforam Stada: Pavkovic xxx 16, Sutalo x 3, Krstovic xx 10, Macvan xxxx 17, Jordan xx 7, Abdul-Hamid xx 15, Savovic x 3, Bozovic xx 9, Borisov xx 14, Andusic x 1. Periyot: 24-14 Devre: 44-35 3. Periyot: 69-63 5 Faulle Çıkan: 34.50 Likholitov (Beşiktaş Cola Turka)