-BEŞİKTAŞ COLA TURKA'DA GALİBİYET SEVİNCİ İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Ülker'i 92-84 mağlup eden Beşiktaş Cola Turka'da galibiyetin sevinci yaşanıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakip taraftarlar önünde, iyi oyunu sonucu karşılaşmayı kazanan ve rakibinin galibiyet serisine son veren siyah-beyazlı takımın şube direktörü Hasan Bozkurter, Fenerbahçe Ülker karşısında aldıkları galibiyetin, inancın ve takım olmanın zaferi olduğunu belirterek, ''Takımımız Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmış, çeyrek finali averajla kaçırmış, kadrosunda Hırvatistan, Litvanya, Türk Milli Takımı ve NBA'den oyuncuları bulunduran bir rakibi yenerek, neler yapabileceğini göstermiştir'' dedi. Bozkurter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem teknik ekibin hem de oyuncuların mental olarak kazanmaya yakın bir anlayış içinde olduğunu ifade ederek, ''Bu galibiyet ligdeki kırılma noktasıydı. Fenerbahçe ile olası play-off eşleşmesinde durumu eşitledik. Ergin hocayla yakaladığımız trend sayesinde ligi en iyi yerde tamamlayıp hedeflerimize ilerlemek istiyoruz'' dedi. -''10 BİN KİŞİ ÖNÜNDE KAZANMAK ÖNEMLİYDİ''- Hasan Bozkurter, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta 10 bin kişi önünde alınan galibiyetin önemli olduğunu dile getirdi. Bu galibiyetin takımlarının içerde veya deplasmanda oynamasının önemli olmadığını gösterdiğini kaydeden Bozkurter, ''Bu sezon takımımız özlenen başarıyı elde edecektir'' dedi. Taraftarlardan takıma sahip çıkmasını isteyen siyah-beyazlı takımın yöneticisi, ''Bu sezon onlara şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Fenerbahçe Ülker karşısında bütün oyuncular çok iyi oynadı. Bir kişiyi ön plana çıkarmak diğerlerine haksızlık olur. Ergin Ataman takım ruhunu sağladı. Bu galibiyet sürpriz değil. İnancımızla kazandık'' diye konuştu. -''ERGİN ATAMAN TAKIMI İYİ HAZIRLADI''- Antrenör Ergin Ataman'ın takımın başına geçmesinin ardından eksikleri iyi tespit ettiğini ve buna göre doğru transfer yaptığını kaydeden Hasan Bozkurter, ''Pota altında Hüseyin takviyesi, skorer oyuncu pozisyonunda da Serkan ve Kemp'in alınmasıyla eksiklerimiz giderildi. Ergin hoca kısa sürede takım ruhunu yarattı ve iyi motive etti. Yeni gelen arkadaşlar da çok iyi adapte oldular. Bu şekilde son olarak Fenerbahçe Ülker karşısında zafer elde edildi'' dedi. Play-off'ta en iyi yerde başlamak istediklerini vurgulayan şube direktörü Bozkurter, ''Önümüzde 3 önemli maçımız var. Efes Pilsen, Banvit ve Galatasaray Cafe Crown'a ilk yarıda yenilmiştik. Bu rakipleri de mağlup ederek play-off eşleşmesinde durumu eşitlemek istiyoruz'' diye konuştu. Bozkurter, maçta sahaya yabancı madde atılmasını konuşmaya gerek olmadığını, zaten bu konuda son dönemde herkesin konuştuğunu ve takımların performansını değerlendirmek gerektiğini sözlerine ekledi.