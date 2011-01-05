-BEŞİKTAŞ COLA TURKA'DA ERGİN ATAMAN SESLERİ İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Başantrenör Burak Bıyıktay ile yollarının ayrılmasının ardından zaman kaybetmeden yeni başantrenör arayışlarına başlanan Beşiktaş Cola Turka'da Ergin Ataman'ın ismi ağırlık kazandı. Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Ergin Ataman ile akşam saatlerinde bir görüşme yaptı. Görüşmeden net bir kararın çıkmamasına karşın anlaşmanın yakın olduğu bildirildi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Ataman, siyah-beyazlı kulübün yöneticileriyle yaptıkları görüşmenin iyi geçtiğini belirterek, ''Henüz net bir karar yok. Ancak anlaşmaya yakınız'' dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, görüşmede iki tarafın da takımla ilgili neler yapılabileceği konusunda görüşler açıkladıklarını kaydederek, ''Bu akşam düşüneceğim. Yöneticiler de başkan Yıldırım Demirören ile görüşecekler. Detaylar konusunda konuşmadık. Ben, Beşiktaş'ın kısa ve uzun vadede yeniden nasıl zirveye çıkabileceği konusunda görüşlerimi aktardım. Yöneticiler de kulübün durumu ve organizasyon konusunda bilgiler verdiler. Yarın bir daha görüşeceğiz. Net bir şey yok, ama anlaşmaya yakınız. Yarın bu konu netlik kazanır'' dedi. Ergin Ataman, geçtiğimiz sezonlarda da Beşiktaş Cola Turka'da görev yapmış ve siyah-beyazlı takıma Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini yaşatmıştı.