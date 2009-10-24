Beşiktaş Cola Turka zorlanmadı: 88-64

Beko Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Cola Turka, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 88-64 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.



Beko Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Cola Turka ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan maçı siyah-beyazlı takım, 24 sayı farkla 88-64 kazandı.



Maça pota altı basketleriyle başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 3. dakikada 7-4 üstünlük sağladı. Savunmasını oturtan ve Newley ile üst üste toplar çalan Beşiktaş Cola Turka, skoru çabuk lehine çevirdi. Cevher'in 3 sayılık basketiyle 5. dakikada 10-9 üstünlük yakalayan ev sahibi ekip, 9. dakika içinde de farkı 10 sayıya (25-15) çıkardı. Siyah-beyazlı takım, 1. periyodu da 25-18 önde geçti.



Beşiktaş Cola Turka, ikinci çeyrekte de kontrolü elinde tuttu. Antalya Büyükşehir Belediyesi rakibinin konsantrasyon kaybı yaşadığı dakikalarda oyuna ortak olmaya çalıştı ve Önder'in basketiyle 18. dakikada farkı 4 sayıya (36-32) indirdi. Newley ile sayılar bulan Beşiktaş Cola Turka, farkı yeniden açtı ve ilk 20 dakikada 15 sayı üreten Jackson'ı durduramasa da devreyi 45-35 önde kapadı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, ikinci yarının başlarında rakibini alan savunmasıyla durdurmaya çalıştı. Rakibinin pota altını kapatmaya çalışmasına rağmen dışardan rahat sayı çıkaran Beşiktaş Cola Turka, özellikle Newley'in basketleriyle farkı giderek açtı. 6.5 dakikada rakibine sadece 5 sayı izni veren siyah-beyazlı takım 26. dakika içinde farkı 21 sayıya (61-40) çıkarırken, 3. periyodu da 69-49 önde geçti.



Son periyotta genç oyunculara şans veren Beşiktaş Cola Turka, rakibini de 88-64 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.



BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 88 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 64



Salon: BJK Cola Turka Arena



Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Ersan Ergüler xxx, Can Atsüren xxx



Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 15, Newley xxxx 21, Muratcan xx 10, Baxter xx 11, Cevher xx 9, Fletcher xx 6, Engin xx 9, Adem xx 5, Haluk xx 2, Kerem x, Arın x



Antalya Büyükşehir Belediyesi: Thompson x 1, Greene xx 11, Jackson xxx 18, Oktay x 3, Önder xx 8, Caner xx 8, Femerling x 7, Serkan x 8, Teoman x



1. Periyot: 25-18

Devre: 45-35

3. Periyot: 69-49