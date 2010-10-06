-BEŞİKTAŞ COLA TURKA AVRUPA KUPASINDA GRUPLARA KALDI İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Beşiktaş Cola Turka Basketbol Takımı, Erkekler Avrupa Kupası ön eleme turu rövanş maçında Almanya'nın Deutsche Bank Skyliners takımını 84-76 yendi. Almanya'da yapılan ilk maçta da rakibini 68-61 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupada gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, pota altında Ignerski ve Ogilvy ile bulduğu sayılarla 5. dakikayı 12-7 önde geçti. Savunmada etkili bir mücadele sergileyen siyah-beyazlı takım, Cüneyt'in dışardan attığı 2 basketle farkı artırdı ve ilk periyodu 23-11 önde kapadı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Cola Turka, 15. dakikayı 30-19 önde geçti. Dış atışlardan Moye ve Mckinney ile skor bulan konuk ekip farkı kapatmaya çalışırken, siyah-beyazlı takım ilk yarıyı da 38-29 önde geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmasında açıklar veren Beşiktaş Cola Turka karşısında Mckinney ve Moye ile üst üste basketler bulan Deutsche Bank Skyliners, Roller'in 27. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle mücadelede eşitliği (48-48) sağladı. Daha sonra Bucknor ile bulduğu sayılarla skoru lehine çeviren Alman temsilcisi, son çeyreğe 58-53 üstün girdi. Son periyotta yeniden oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Cola Turka, Chatman'ın etkili oyunu sonucunda 33. dakikada 59-58 öne geçmeyi bildi. Savunmasını sertleştiren ve hücumda da ortaya koyduğu baskılı oyunla skor bulan siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 84-76 galip ayrılarak, gruplara kalmayı başardı. Salon: BJK Cola Turka Arena Hakemler: Damir Javor (Slovenya) xx, Isoanniz Foufiz (Yunanistan) xx, Gentian Cici (Arnavutluk) xx Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 16, Mustafa x 2, Ignerski xx 7, Cevher xx 8, Ogilvy xxx 17, Likholitov xx 5, Bekir xxx 13, Cüneyt xxx 12, İsmail x 4, Murat x Deutsche Bank Skyliners: Wood xx 12, Mckinney xxx 17, Moye xxx 20, Muurinen x, Nolte x 3, Buckman x 2, Mello x, Moyer x, Bucknor xxx 14, Roller xx 8 1. Periyot: 23-11 Devre: 38-29 (Beşiktaş Cola Turka lehine) 3. Periyot: 53-58 5 Faul Alanlar: 36.08 Moye, 38.27 Buckman (Deutsche Bank Skyliners)