-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 96 - ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 75 İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u 96-75 yendi. Maça iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka,3,5 dakika geride kalırken 14-6'lık skorla 8 sayı farkla öne geçti. Bu dakikadan sonra savunmada daha dirençli oynayan konuk ekip, 7. dakikada 17-15 ile farkı 2 sayıya düşürdü. Kalan bölümde üstünlüğü elinden bırakmayan Beşiktaş Cola Turka, ilk çeyreği 25-17 önde geçti. Maçın ikinci periyoduna Ogilvy'nin sayılarıyla hızlı giren Beşiktaş Cola Turka, rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen eline geçirip Ignerski ile adeta coşarak devre sonunda 56-30'luk skorla 26 sayı farkı yakaladı. Ignerski karşılaşmanın ilk yarısını 22 sayıyla tamamladı. Dengeli geçen 3. periyottaki mücadeleyi konuk ekip 18-16 kazandıysa da Beşiktaş Cola Turka 2. çeyrekte açılan farkın avantajıyla bu bölümü de 72-48 önde geçti. Son periyotta üstünlüğü koruyan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 96-75 kazanmasını bildi. Beşiktaş Cola Turka'nın NBA patentli yıldızı Allen Iverson, dizindeki sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Erşan Kartal xx, Zafer Yılmaz xx, Erman Erdemli xx Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 17, Serhat xx 6, Cevher xx 13, Likholitov xx 7, Ignerski xxxx 26, Mustafa xx 3, Ogilvy xxx 12, Bekir xx 7, Cüneyt x, İsmail x 2, Murat x 3 Antalya Büyükşehir Belediyespor: Muratcan xx 10, Christopher xxx 18, Prince xxx 18, Chism xx 9, Polat xx 6, Barış x 4, Hadi x 3, Erdinç x 3, Emre xx 4 1. Periyot: 25-17 Devre: 56-30 3. Periyot: 72-48 5 Faulle Çıkanlar: 33.25 Mustafa (Beşiktaş Cola Turka), 37.39 Emre (Antalya Büyükşehir Belediyespor)