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Spor

BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 94

27 Kasım 2010 19:30

-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 94 - MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 85 İSTANBUL (A.A) - 27.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, özellikle son çeyreğinde iyi savunma yaptığı maçta Medical Park Trabzonspor'u 94-85 yendi. Mücadelenin ilk dakikalarında Beşiktaş Cola Turka, rakibinin yaptığı top kayıplarını değerlendirerek sayı bulurken, Medical Park Trabzonspor ise pota altından basketler üretti. 4. dakik 6-6 beraberlikle geçildi. Konuk ekip, Ali Karadeniz'in basketiyle 7. dakika içinde 10-9 üstünlük sağladı. Sayılarının yanı sıra asistleriyle oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip, 8. dakika içinde İsmail'in basketiyle yeniden öne geçip (15-14) 1. periyodu da 18-16 üstün tamamladı. Beşiktaş Cola Turka, 2. çeyreğin ilk bölümlerinde üç sayılık atışları kaçırırken, Medical Park Trabzonspor ise rakibine nispet yaparcasına dışardan sayılar buldu. 12. dakika içinde 20-20 beraberliği sağlayan bordo-mavili ekip, Obasohan ile bir üç sayılık basket daha bularak aynı dakika içinde 23-20 öne geçti. Beşiktaş Cola Turka, son dakika içinde kazandığı teknik faullerden sayılar üreterek soyunma odasına 41-41 beraberlikle gitmeyi başardı. Medical Park Trabzonspor, 3. periyotta hücum ribauntlarında rakibine üstünlük sağladı. Üst üste hücum şansı yakalayan konuk ekip, 25. dakikayı 51-50 önde geçti. 27. dakika içinde Chatman'ın basketiyle 55-53 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra farkı 6 sayıya (59-53) çıkardı. Ancak ev sahibi takım, Hakan'ın üç sayılık basketine engel olamayınca Beşiktaş Cola Turka, 3. çeyreği sadece 1 sayı farkla (62-61) bitirebildi. Son periyotta iyi alan savunması yapan Beşiktaş Cola Turka, rakibin direncini kırmayı başardı. 4 dakika içinde sadece 2 sayı yiyen siyah-beyazlı takım, 38. dakikayı da 14 sayı farkla (84-70) geçerken, karşılaşmayı da 94-85 kazandı. Beşiktaş Cola Turka, bu sonuçla 7. maçında 4. galibiyetini alırken, Medical Park Trabzonspor ise 6. kez yenildi. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Recep Ankaralı xx, Fatih Arslanoğlu xx, Özlem Yalman xx Beşiktaş Cola Turka: Iverson xxx 14, Chatman xxx 19, Bekir x, Cevher xx 7, Likholitov xxx 20, Serhat xx 6, İsmail x 2, Ogilvy xx 12, Cüneyt xx 4, Ignerski xx 10 Medical Park Trabzonspor: Snow xx 7, Ersin xx 14, Rasic xx 8, Dragojlovic xxx 18, Ali Karadeniz xxx 20, Hakan xx 6, Obasohan xx 8, Caner x, İlker x, Hadi xx 4, Serhat x 1. Periyot: 18-16 Devre: 41-41 3. Periyot: 62-61 Beş Faulle Çıkan: 36.29 Dragojlovic (Medical Park Trabzonspor)

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