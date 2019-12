-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 90 - MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 88 KAYSERİ (A.A) - 11.02.2011 - Spor Toto Türkiye Kupası'nda, Medical Park Trabzonspor'u 90-88 yenen Beşiktaş Cola Turka finale yükseldi. Maçın ilk sayısı Medical Park Trabzonspor hücumunu kesen Beşiktaş Cola Turka'dan geldi. Taraftar desteğiyle 1. periyoda önde başlayan Beşiktaş Cola Turka, ilerleyen dakikalarda rakibine üstünlük sağlayamayınca ilk 6 dakika 11-9 Medical Park Trabzonspor'un üstünlüğü ile geçildi. Son dakikaya 20-17 önde giren Madical Park Trabzonspor, ilk periyodu da 22-19 üstünlükle kapattı. İkinci çeyrekte çemberden dönen topları iyi takip eden Medical Park Trabzonspor, 12. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı. Beşiktaş Cola Turka'nın farkı kapatma çabalarına 14. dakikadaki 3 sayılık başarılı atışı ile destek veren Cevher Özer, skoru 31-31'e eşitledi. Sık sık top kayıpları yaşayan Beşiktaş Cola Turka, bu nedenle sayı üretmekte de zorlandı. Beşiktaş Cola Turka son saniyelerdeki hücumunu iyi değerlendiremeyince maçın ilk yarısı 44-42 Medical Park Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyotta her takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılıklı sayılarla geçilen üçüncü çeyreğin son 25 saniyesine 63-63 berabere girildi. Ali Karadeniz ile 2 sayı bulan Medical Park Trabzonspor, bu oyuncunun kullandığı tek serbest atışı da sayıya çevirmesi üzerine bu periyodu 66-63 önde kapattı. Son çeyrekte her iki takımda başa baş bir mücadele sergiledi. Medical Park Trabzonspor, özellikle Ali Karadeniz, Ersin Görkem ve Miloseviç'in başarılı oyunu ile zaman zaman öne geçmesine rağmen Beşiktaş Cola Turka, son dakikaya 83-81 önde girdi. Siyah-beyazlılar, maçın bitimine 23 saniye kala Kemp'in kullandığı 2 serbest atışı sayıya çevirmesi üzerine maçta durumu 88-83 yaptı. Son saniyelerde her iki takım da taktik fauller ile skoru lehlerine çevirmeye çalıştı. Bordo-mavili ekip Obasohan'in son 3 saniye kala attığı 3 sayı ile farkı bire indirerek durumu 88-89'a getirdi. Obasohan, molanın ardından hücuma geçen Beşiktaş Cola Turka'da Chatman'a faul yaptı. Chatman'in, kullandığı 2 serbest atışı sayıya çevirmesi üzerine siyah-beyazlılar maçtan 90-88 galip ayrılarak ilk finalist oldu. Kupadaki ikinci finalist, saat 20.30'da başlayacak Galatasaray Cafe Crow-Fenerbahçe Ülker maçı sonrası belli olacak. Salon: Kadir Has Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Aytuğ Ekti xxx, Zafer Yılmaz xxx Beşiktaş Cola Turka: Serkan xxx 18, Mustafa x, Hüseyin Beşok x 2, Serhat Çetin xx 7, İgnerski xx 5, Kemp xxx 19, Chatman xxx 11, Cevher xxx 7, Ogilvy xxx 21 Medical Park Trabzonspor: Milosevic xxx 16, Rasic xx 5, Ali Karadeniz xxx 22, Hadi xxx 12, Ersin Görkem xxx 15, Cakic xx 4, Caner x, Obasohan xxx 9, Snow x 5 1. Periyot: 19-22 Devre: 42-44 (Medical Park Trabzonspor) 3. Periyot: 63-66