-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 89 - PINAR KARŞIYAKA: 65 İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, altyapıdan 5 oyuncuyla maça çıkan Pınar Karşıyaka'yı 89-65 yendi. İlk dakikalarda karşılıklı basketler atılırken, maçın 5. dakikası 11-11 berabere geçildi. Bu dakikadan sonra Ogilvy ve Iverson'un basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş Cola Turka, 1. periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci periyotta Ogilvy ile pota altından sayı bulan Beşiktaş Cola Turka, Iverson'un arka arkaya attığı 3 sayılık basketlerle farkı 39. dakika içinde 16 sayıya (48-32) çıkardı ve ilk yarıyı 52-37 önde kapadı. Üçüncü periyotta Ogilvy ve Cevher'ın basketleriyle 23. dakika içinde farkı 24 sayıya (64-40) çıkaran siyah-beyazlılar, son periyoda da 72-58 önde girdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Beşiktaş Cola Turka, karşılaşmadan 89-65 galip ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da 3. periyotta pota altında bir pozisyonda sakatlanan Onur, maça devam edemedi. Beşiktaşlı taraftarlar, maç sonunda ''Karşıyaka-Beşiktaş el ele, hep beraber tribüne'' diye bağırınca, iki takım oyuncuları beraber Beşiktaş tribünlerine giderek, alkışladı. Pınar Karşıyaka'da kadroda yer alan (A) takım oyuncuları Birkan Batuk ve Ahmet Ali Erdoğan maçta süre almadı. Yönetimin kararıyla bu oyuncuların maçta oynamadığı bildirildi. Pınar Karşıyaka 8 oyuncuyla mücadele etti. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Mehmet Serdar Ünal xxx, Ali Şakacı xxx Beşiktaş Cola Turka: Iverson xxx 20, Chatman xxx 13, Bekir x, Cevher xxx 15, Ogilvy xxx 20, Murat Nuri xxx 14, Serhat xx 3, İsmail xx 2, Mustafa Abi x, Mustafa Akın Bergansa x 2 Pınar Karşıyaka: Gürat xxx 17, Saygın x, Orçun Berk x, Hasan Sinan xx, Ersin xx 2, Serkan xxx 16, Ayhan Onur xxx 24, Onur xx 6 1. Periyot: 22-15 Devre: 52-37 3. Periyot: 72-58