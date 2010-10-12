-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 84 - TÜRK TELEKOM: 70 ANTALYA (A.A) - 11.10.2010 - Spor Toto Türkiye Kupasında Beşiktaş, Türk Telekom'u 84-70 yenerek 2. galibiyetini aldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Maça hızlı başlayan Türk Telekom oldu. Türk Telekom 3. dakika geçilirken Beşiktaş Cola Turka karşısında 7-0'lık üstünlük kurdu. Türk Telekom baskısını daha da artırdı ve 1. periyodu 8-25 önde bitirdi. 2. periyotta ise Beşiktaş toparlandı ve aradaki farkı kapatmaya başladı. Beşiktaş özellikle Ogilvy'nin basketleri ile aradaki farkın azalmasında etkili oldu. Ancak Türk Telekom devreyi 36-39 üstün geçti. Beşiktaş Cola Turka 3. periyotta adeta coştu. Peşpeşe bulduğu basketlerle Türk Telekom ile aradaki farkı kapattı ve öne geçti. Maçın 37. dakikası Beşiktaş Cola Turka'nın 58-44'lük üstünlüğü ile geçildi. Maçın 3. periyodu da Beşiktaş Cola Turka'nın 12 sayılık üstünlüğü ile 65-53 sona erdi. Son periyoda da rahat giren Beşiktaş Cola Turka maçı 84-70 kazandı. Salon: Kepez Arena Hakemler: Murat Biricik xxx, Uğur Özen xxx, Turgut Işık xxx Beşiktaş Cola Turka: Likholitov xxx 9, Mustafa Abi xx 3, İgnerski xx 4, Chatman xxx 13, Cevher Özer xxx 2, Bekir xxx 7, Cüneyt xxx 12, Murat xx 3, Ogilvy xxx 22, Serhat xxx 9, Türk Telekom: Wesson xxx 18, Mehmet xxx 11, Yunus xxx 14, Gaffney xx 5, Stiemsma xx 6, Becirovic xx 8, Rasim xx 6, Fatih xx 2, 1. periyot: 8- 25 (Türk Telekom) Devre: 36-39 (Türk Telekom) 3. periyot: 65-53 (Beşiktaş Cola Turka)