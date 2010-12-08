-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 80 - ASVEL BASKET: 74 İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Basketbol ULEB Avrupa Kupası (B) Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Cola Turka, ilk maçta 88-85 yenildiği Fransa'nın Asvel Basket takımını İstanbul'da 80-74 yendi. Beşiktaş Cola Turka, basketlerle başladığı maçın 2. dakikasında 6-2 üstünlük yakaladı. Çok sayıda hücumdan boş dönen siyah-beyazlı ekipte Iverson'ın 5. dakikada yaptığı hücum faul sonrasında Fofana'nın attığı basketle ilk kez öne geçen (7-6) konuk ekip, Gelabale ve Zizic'in sayılarıyla farkı açıp, periyodu 21-12 önde kapadı. İkinci periyotta Beşiktaş Cola Turka düşük yüzdeli oyununu sürdürürken, Asvel Basket 14. dakikada 15 sayılık (15-30) farka ulaştı. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştirip daha iyi hücumlar yapan Beşiktaş Cola Turka, farkı azalttı. Siyah-beyazlılar, Ogilvy ve Cevher ile bulduğu sayıların ardından 18. dakikada Ignerski'nin smaçıyla farkı 3 sayıya kadar (34-31) düşürmeyi başarırken, devre 39-33 Fransa temsilcisi lehine tamamlandı. İlk devrede Beşiktaş Cola Turka'nın yıldız oyuncusu Allen Iverson, 15 dakika 58 saniye oyunda kalıp, 5 sayı attı. Yıldız oyuncunun faul sayısı ise 3'e ulaştı. İkinci devreye hızlı başlayan Beşiktaş Cola Turka, iyi savunma yapıp 24. dakikada skoru 39-39'a getirdi. Walsh'ın üçlüğü ile yeniden öne geçen Asvel Basket, son periyoda 57-51 önde girdi. Son çeyreğe Serhat'ın üçlüğüyle başlayan Beşiktaş Cola Turka, bu oyuncunun 34. dakikadaki üçlüğüyle (64-61) öne geçmeyi başardı. İyi savunma yapan siyah-beyazlılar, Likholitov ile pota altından bulduğu sayılarla son dakikaya 78-72 önde girdi. Rakibinin farkı azaltma çabalarına izin vermeyen Beşiktaş Cola Turka, karşılaşmayı 80-74 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Beşiktaş Cola Turka, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Allen Iverson, 24 dakika 57 saniye süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 3 asist ve 4 faulle tamamladı. Beşiktaş Cola Turka, 2 sayılık atışlarda yüzde 46'lık, üç sayılık atışlarda yüzde 22'lik bir başarı tutturdu. Konuk ekip ise 2 sayılık atışlarda yüzde 49, üç sayılık atışlarda ise yüzde 27'lik başarı kaydetti. Bu arada karşılaşmayı Beşiktaşlı futbolcular Guti, Ferrari, İsmail ve Galatasaraylı oyuncu Insua da izledi. Salonda bulunan taraftarlar özellikle İspanyol yıldız Guti'ye ilgi gösterdiler. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Paolo Taurino (İtalya) xx, Roman Kolar (Slovenya) xx, Moritz Reiter (Almanya) xx Beşiktaş Cola Turka: Iverson xx 9, Serhat xxx 12, Cevher xxx 15, Ignerski xx 8, Likholitov xxx 11, İsmail x, Bekir xxx 6, Chatman xxx 11, Ogilvy xxx 8 Asvel Basket: Hammonds xx 10, Jefferson xx 7, Walsh xx 13, Fofana xx 5, Gelabale xxx 15, Lacombe x, Zizic xxxx 17, Westermann x 2, Bogavac x, Tillie x 5 1. Periyot: 12-21 Devre: 39-21 (Asvel Basket lehine) 3. Periyot: 51-57