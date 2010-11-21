-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 67 - FENERBAHÇE ÜLKER: 74 İSTANBUL (A.A) - 21.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş Cola Turka'yı 74-67 yendi ve ligde 6. haftayı da namağlup olarak geçti. Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Cola Turka, pota altında Likholitov'un sayılarıyla oyuna ağırlığını koyarken, ilk dakikayı 6-0, Chatman ile Cevher'in de skora katkısıyla 3. dakikayı ise 11-5 önde geçti. Dış atışlardan Ömer'in bulduğu basketlerle farkın açılmasına izin vermeyen Fenerbahçe Ülker, Ukic ile Oğuz'un skorer oyunuyla mücadeleyi dengelemeyi başardı. Çeyreğin son bölümünde Tomas'ın 3 sayılık basketleriyle rakibini yakalayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada 22-21 öne geçip, ilk periyotu da 27-21 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte hızını kesmeyen Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş'ın şut yüzdesinin düştüğü bölümde üst üste sayılar bulmayı sürdürdü. Oğuz, Tomas, Lavrinovic ve Ömer'le basketler kazanan sarı-lacivertliler, 17. dakikada 10 sayılık (39-29) farka ulaştı. Daha sonra Beşiktaş Cola Turka, Bekir, Özer ve Ogilvy'nin basketleriyle rakibini yakalamaya çalıştıysa da sarı-lacivertliler devreyi 40-35 önde bitirdi. İlk yarıda Beşiktaş Cola Turkalı Likholitov bulduğu 16 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu olarak dikkati çekerken, yalnızca ilk çeyrekte forma giyen Allen Iverson ise kullandığı 3 şutta da başarılı olamadı. Fenerbahçe Ülker'de ise Ömer ile Oğuz ilk yarıda 10'ar sayı üreterek çift haneli rakama ulaşan iki oyuncu oldular. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Fenerbahçe Ülker, ilk iki periyota göre oldukça tutuk bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş Cola Turka savunması karşısında zorlanan sarı-lacivertliler, sayı bulmakta önemli sıkıntı yaşarken, siyah-beyazlıların mücadeleyi domine etmesini de engelleyemedi. Cevher, Likholitov, Bekir ve Ogilvy'nin sayılarıyla farkı kapatarak, 26. dakikada 47-46 öne geçen Beşiktaş Cola Turka, 28. dakikada ise farkı 7 sayıya (53-46) kadar çıkarmasını bildi. Ancak siyah-beyazlılar son dakika içinde Mirsad ile Oğuz'un peş peşe gelen sayılarını durduramayınca, son periyota 53-53 eşitlikle girildi. Son çeyrekte Ömer, Tomas ve Ukic'in 3 sayılık basketleriyle skoru lehine çeviren Fenerbahçe Ülker'e, Beşiktaş Cola Turka, Serhat'ın 3 sayılık basketleriyle karşılık vermeye çalışsa da siyah-beyazlılar farkın açılmasını engelleyemedi. Hücumlardan sık boş dönmeye başlayan Beşiktaş Cola Turka karşısında sarı-lacivetli ekip 37. dakikada 8 sayılık (71-63) bir fark yakaladı. Siyah-beyazlılar, son saniyelere girerken farkı 4 sayıya (71-67) indirdiyse de taktik setler çözüm olmadı ve Fenerbahçe Ülker karşılaşmadan 74-67 galip ayrıldı. Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan (20), Oğuz Savaş (12), Tomas (12) ve Ukic (10) çift haneli sayılara ulaşmayı başarırken, karşılaşmanın en skorer oyuncusu ise 22 sayıyla Beşiktaş Cola Turka'dan Fidor Likholitov oldu. Salon: BJK Cola Turka Hakemler: Murat Biricik xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Kaan Büyükçil xx Beşiktaş Cola Turka: Iverson x 2, Chatman xx 5, Serhat xx 6, Cevher xxx 19, Likholitov xxx 22, Cüneyt x, Bekir xx 7, İgnerski x, Ogilvy xx 6, İsmail x, Mustafa x Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 10, Ömer xxx 20, Preldzic xx 4, Kaya x, Lavrinovic xx 6, Tomas xx 12, Oğuz xxx 12, Mirsad xx 8, Greer x, Kinsey x 2 1. Periyot: 21-27 Devre: 35-40 3. Periyot: 53-53 5 Faulle Çıkan: 39.32 Bekir (Beşiktaş Cola Turka)