-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 63 - PARTİZAN GALENİKA: 71 İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Beşiktaş Cola Turka, FIBA Bayanlar Avrupa Kupası (C) Grubu 3. maçında Sırbistan'ın Partizan Galenika takımına 71-63 yenildi. Beşiktaş Cola Turka, 1. periyotta rakibin baskılı savunması karşısında oyun kurmakta zorlandı. Ribauntlarda da üstünlük sağlayan ve bütün oyuncularıyla skor bulan Sırp ekibi ilk periyodu 23-12 önde geçti. İkinci yarıda Sırp temsilcisinin yorulmasını iyi değerlendiren Beşiktaş Cola Turka, ilk periyotta hızlı hücumlardan yediği basketleri de geriye çabuk dönerek engelledi. Son dakika içinde 35-33 öne geçen ev sahibi takım, Jankovic'in üçlüğüne engel olamayınca ilk yarıyı 36-35 geride kapadı. Maçın 3. periyoduna hücumda kötü başlayan Beşiktaş Cola Turka, bu çeyreği de 53-44 geride tamamlarken, 4. çeyreğin son bölümlerinde ortak olduğu maçtan 71-63 mağlup ayrıldı. Bu arada bir dönem Beşiktaş Cola Turka'da forma giyen, ancak magazin basınındaki fotoğraflarının ardından ayrılan Milica Dabovic de eski takımına karşı oynadı. Dabovic'in taktığı bileklikteki ''Çarşı'' yazısı dikkati çekti. Deplasmanda da rakibine 73-61 mağlup olan siyah-beyazlı takım, bu sonuçla grubundaki üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Salon: Cola Turka Hakemler: Albi Greva xx (Arnavutluk), Jelena Tomic xx (Hırvatistan) Beşiktaş Cola Turka: Nilay xx 5, Tuğba x 3, Marques xxx 21, Yasemin x 4, Santos xxx 11, Esra Şencebe xx 7, Esra Erden x, Melike x 3, Salkauske xx 8, Ayşe x 1 Partizan Galenika: Dabovic xx 9, Radic x 2, Prcic xx 7, Dangubic xx 6, Karakasevic xx 4, Beronja x, Stone xx 4, Butulija xxx 14, Jankovic xx 6, Moore xxx 19 1. Periyot: 12-23 Devre: 35-36 3. Periyot: 44-53 5 Faulle Çıkan: Radic 26.17 (Partizan Galenika)