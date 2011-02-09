-BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 57 - EFES PİLSEN: 55 KAYSERİ (A.A) - 09.02.2011 - Basketbolda Spor Toto Türkiye Kupası'nın ilk maçında, Beşiktaş Cola Turka, Efes Pilsen'i 57-55 yenerek tur atladı. Maça hızlı başlayan Efes Pilsen, karsılaşmanın ilk 2 dakikasını da Kerem Gönlüm ve Thornton'un sayıları ile 6-0 önde geçti. Beşiktaş Cola Turka ise ilk sayısını Ignerski ile buldu. İgor Rakoçeviç'in üst üste kaydettiği sayılarla 4. dakikada skoru 10-2'ye getiren Efes Pilsen, oyundaki üstünlüğünü de korudu. İlk periyottaki takım faulü hakkını 6. dakikada dolduran Beşiktaş Cola Turka, Cevher, Ignerski ve Chatma'ın dış atışları ile farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Buna rağmen birinci periyodun son 2 dakikasında Likholitov ile üst üste 4 sayı bulan Beşiktaş Cola Turka, skoru 9-15'e getirdi. Birinci periyot Murray'ın son saniyede kaydettiği 2 sayı ile 10-17 Efes pilsen lehine sona erdi. İkinci periyotta ise her iki takımda karşılıklı hücumlarla birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştılar. İkinci periyodun ilk sayısı Efes Pilsenli Murray'dan geldi. Bu oyuncuya 12. dakikada Ogilvy cevap verdi ve skoru 12-19'a getirdi. Chatman, Kemp ve Ogilvy üst üste basketleri ile Beşiktaş Cola Turka durumu 22-23'e getirmesine rağmen, Efes Pilsen Sinan'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık atışlarla farkı yeniden 6 sayıya çıkardı. Efes Pilsen Rakoçeviç'in son saniyedeki sayısı ile ilk yarıyı da 24-32 önde kapattı. Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Efes Pilsen, Beşiktaş Cola Turka karşısındaki etkili oyunun sürdürdü. Savunmadaki üstünlüğünü 25. dakikaya kadar sürdüren Efes Pilsen, pota altında Murray'a ile ribaundlarda da etkili oldu. 27. dakikada Serhat Çetin ile kazandığı 2 serbest atışı sayıya çeviren Beşiktaş Cola Turka, skoru 37-38'e getirdi. Ataklarını sürdüren Beşiktaş Cola Turka, maçın 28. dakikasında Ogilvy'nin sayısı ile ilk kez öne geçerek skoru 39-38 yaptı. Bu dakikadan sonra oyundaki baskısını artıran Beşiktaş Cola Turka, Cevher Özer'in 2 sayılık atışı ve ardından kullandığı serbest atışla farkı 3 sayıya çıkardı. Hakem Fatih Sölemezoğlu, siyah-beyazlı ekibin son saniyedeki sayısını potaya müdahale edildiği gerekçesiyle vermedi ve hücum hakkını Efes Pilsen'e tanıdı. 3. periyot topun oyuna girmesinin ardından 44-42 Beşiktaş Cola Turka'nın üstünlüğü ile sona erdi. Son periyoda Beşiktaş Cola Turka hücumu ile başlandı. Bu periyotta üst üste top kayıpları yaşayan Efes Pilsen, 36. dakikaya kadar da sayı üretemedi. Siyah-beyazlı ekip ise bu dakikaya kadar ürettiği 7 sayı ile skoru 51-44'e taşıdı. Efes Pilsen'in son periyottaki ilk sayısı Thornton'dan geldi. Bu oyuncu kullandığı 2 serbest atıştan birini de sayıya çevirdi. Maçın son dakikasına Beşiktaş Cola Turka 55-52 önde girdi. Son 7 saniyede Murray'in 3 sayılık atışı ile Efes Pilsen skoru eşitledi. Son 2 saniyede Ogilvy'nin attığı sayı ile siyah-beyazlılar maçı 57-55 kazandı. Salon: Kadir Has Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Ersan Kartal xx, Ziya Ozorhon xx Beşiktaş Cola Turka: Serkan xx, Likholitov xx 4, Mustafa xx, Serhat xx 5 , Ignerski xxx 8, Kemp xxx 8, Chatman xxx 6, Cevher Özer xx 7, Ogilvy xxx 19 Efes Pilsen: Igor Rakoceviç xxx 12, Roberts xxx 8, Kerem Tunçeri xx, Thornton xx 4, Kerem Gönlüm xxx 8, Vujcic x 4, Murray xxx 8, Sinan Güler xxx 7, Ersin Dağlı xx 4 1. periyot: 10-17 Devre: 24-32 (Efes Pilsen lehine) 3. periyot: 44-42 5 faulle çıkan: 33. 15 Mustafa (Efes Pilsen)