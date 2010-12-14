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Spor

BEŞİKTAŞ COLA TURKA 1 FARKLA YENİLDİ ANKARA (A.A)

14 Aralık 2010 23:28

-BEŞİKTAŞ COLA TURKA 1 FARKLA YENİLDİ ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası (B) Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Hemofarm Stada'ya normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan müsabakada 101-100 yenildi. Maça iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, özellikle Chatman'ın ürettiği sayılarla 1. periyotu 25-29, devreyi de 47-45 önde tamamlamayı başardı. Çekişmeli geçen mücadelede 3. periyot 71-70 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçilirken maçın normal süresi 89-89 eşitlikle sonuçlandı. Karşılıklı sayıların atıldığı son bölümde Sırbistan ekibi maçı 101-100 kazanan taraf oldu. Beşiktaş'ta Chatman 43 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle maçın en skorer ismi oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki maçta da rakiplerine 94-91 yenilmişti. Beşiktaş Cola Turka, Sırbistan'dan Almanya'ya geçerek 16 Aralık Perşembe günü kural hatası yapıldığı için iptal edilen Goettingen karşılaşmasını oynayacak.

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