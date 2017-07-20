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Spor

Beşiktaş Çin'den döndü, işte yeni programı

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da bir süre dinlendikten sonra yine yola çıkacak

20 Temmuz 2017 13:36

Yeni sezon hazırlıklarının bir kısmını Çin'de geçiren Beşiktaş, dün Schalke 04 ile gerçekleştirdiği hazırlık maçı sonrası İstanbul'a döndü. Burada bir süre dinlenecek olan siyah-beyazlı kafile, pazar günü İspanya'ya gidecek.

Hazırlık sürecinin kalan kısmını İspanya'da değerlendirecek olan Beşiktaş, buraya İstanbul'da bir süre dinlendikten sonra pazar günü gidecek. İlk olarak İspanya'nın Marbella şehrine gidip konaklayacak olan siyah-beyazlılar, burada 3 hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Atiba'nın oğlu Noah'ın eğlendiren görüntüleri

Beşiktaş'ın İspanya programı şöyle:

25 Temmuz Salı 
TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Valladolid
Marbella Stadı

27 Temmuz Perşembe
TSİ 20.30 Beşiktaş - Las Palmas
Marbella Stadı

30 Temmuz Pazar 
TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Betis
Mirador Stadı

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