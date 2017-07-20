Beşiktaş Çin'den döndü, işte yeni programı

Yeni sezon hazırlıklarının bir kısmını Çin'de geçiren Beşiktaş, dün Schalke 04 ile gerçekleştirdiği hazırlık maçı sonrası İstanbul'a döndü. Burada bir süre dinlenecek olan siyah-beyazlı kafile, pazar günü İspanya'ya gidecek.

Hazırlık sürecinin kalan kısmını İspanya'da değerlendirecek olan Beşiktaş, buraya İstanbul'da bir süre dinlendikten sonra pazar günü gidecek. İlk olarak İspanya'nın Marbella şehrine gidip konaklayacak olan siyah-beyazlılar, burada 3 hazırlık maçı gerçekleştirecek.

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Beşiktaş'ın İspanya programı şöyle:

25 Temmuz Salı

TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Valladolid

Marbella Stadı



27 Temmuz Perşembe

TSİ 20.30 Beşiktaş - Las Palmas

Marbella Stadı



30 Temmuz Pazar

TSİ 20.30 Beşiktaş - Real Betis

Mirador Stadı