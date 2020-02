Beşiktaş çıkış peşinde

Şenol Güneş \'ten Oğuzhan ve Quaresma\'ya uyarılar

Çaykur Rizespor maçında kilit isim Gökhan Töre olacak

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Ligde ve Avrupa\'da oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkış arıyor.

Yarın akşam Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak mücadele saat 20:00\'de başlayacak ve Bülent Yıldırım tarafından yönetilecek. Yıldırım\'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Savranlar yaparken Serkan Tokat dördüncü hakem olacak.

4 Ekim\'de Malmö maçıyla başlayan kaybetme serisini ligde Atiker Konyaspor beraberliği ve Göztepe mağlubiyeti ile devam ettiren Beşiktaş, son kaybını perşembe akşamı yine bir Avrupa Ligi maçında Belçika ekibi Genk\'e 4-2 gibi farklı bir skorla almıştı. Genk karşılaşması aynı zamanda Vodafone Park açıldığından bu yana ilk kez büyük çapta protestoların yaşandığı bir karşılaşma olmuştu. Kötü gidişi Çaykur Rizespor\'a karşı alacağı bir galibiyet ile durdurmak ve taraftarı ile barışmak isteyen siyah beyazlıların tek amacı 3 puan alıp moral bulmak.

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN OĞUZHAN VE QUARESMA\'YA UYARILAR

Oyuncularını bu zor durumdan çıkarmak ve maça motive etmek için çaba gösteren Şenol Güneş, futbolcularla bireysel görüşmeler yaptığı gibi takım halinde toplantılara da önem veriyor.

Genk maçının en çok tepki gören iki oyuncusu olan Oğuzhan ve Quaresma ile özel toplantılar yapan Güneş, her iki futbolcudan da moral seviyelerini yüksek tutmalarını isterken çok önemli bir uyarı yapmaktan da geri kalmadı. Rize karşılaşmasında da işlerin ters gitmesi halinde yine protestolar yaşanabileceğini söyleyen Şenol Güneş, iki futbolcudan da taraftarlar ile kesinlikle olumsuz diyaloğa girmemelerini istedi.

Takım toplantılarında da Çaykur Rizespor maçının çıkış yakalamak için iyi bir fırsat olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, \'\'Perşembe akşamı yaşananları orada bırakıp sadece Çaykur Rizespor maçına odaklanmalıyız. Protestolar yaşandı ama biz takım olarak bununla yaşayamayız, o akşamı unutup kendi işimizi yapacağız ve de en iyi şekilde yapacağız. Buna gücümüz var. Ben size inanıyorum ve güveniyorum. Taraftarımız da yeniden inanacak ve güvenecektir, bu çok da uzakta olan bir ihtimal değil. Rize maçında bunu tekrar sağlayabiliriz, sağlayacağınıza da yürekten inanıyorum\'\' diyerek öğrencilerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor.

RİZESPOR MAÇINDA KİLİT İSİM GÖKHAN TÖRE OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş, takımı motive etmek ve galibiyete şartlandırmak için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da Çaykur Rizespor maçının kadrosunu şekillendiriyor.

Ancak; sakat futbolcuların çokluğunun yanı sıra Lens\'in de cezalı durumda olması Şenol Güneş\'in kadro seçimini daraltan etkenlerin başında geliyor. Takımdan ayrı olarak koşu çalışmalarına başlayan Pepe ve Ljajic\'in son durumuna bu akşam yapılacak idmanda bakacak olan Güneş\'in her iki futbolcuyu da riske etmesi beklenmiyor. Geçen hafta sakatlandıktan sonra idmanlara çıkamayan Babel ve Genk maçında sakatlanan Tolgay da yarın akşam oynamayacak diğer futbolcular. Göztepe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Lens ile birlikte eksik futbolcu sayısı 5\'e çıkmış durumda. Adriano\'nun takım çalışmasında yer alması ve şimdilik ağrılarının olmaması da Şenol Güneş\'i sevindiren bir gelişme oldu.

Lens ve Babel\'in oynamayacak olması ise uzun süredir forma bekleyen Gökhan Töre\'ye yaramış durumda. Çaykur Rizespor\'a karşı sağ kanatta Quaresma\'ya görev verecek olan Şenol Güneş, sol kanatta ise Gökhan Töre\'yi oynatacak. Gökhan Töre\'ye kendini bu maç için daha iyi hazırlamasını söyleyen Güneş, genç futbolcudan başarılı bir performans bekliyor.

Defans kurgusunda Gökhan Gönül ve Vida\'nın yeri garanti görünürken, diğer stoper Medel, Roco ve Necip üçlüsünden biri olacak. Medel ve Necip ikilisinden birinin stoper, diğerinin orta sahada Atiba ile birlikte oynaması şu an için en yakın ihtimal olarak duruyor. Sol bekte ise Adriano maç günü sakatlığı tekrarlamaz ise Caner\'in yerine forma giyecek. Teknik direktör Şenol Güneş\'in hücum hattını da Quaresma, Oğuzhan, Gökhan Töre ve Vagner Love\'dan oluşturması bekleniyor.

Beşiktaş\'ın Çaykur Rizespor karşısındaki tahmini onbiri Karius-Gökhan Gönül-Vida-Necip-Adriano-Atiba-Medel-Quaresma-Oğuzhan-Gökhan Töre-Vagner Love şeklinde.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş\'ta 3 futbolcu Çaykur Rizespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Bu maç öncesinde 3 sarı kartı bulunan Quaresma, Caner ve Medel yarın akşam Şenol Güneş\'in görev vermesi ve yine sarı kart görmeleri durumunda 11. haftada deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımını eksik bırakacak.