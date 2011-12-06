-Beşiktaş cezalı maçta sevindi ANTALYA (A.A) - 05.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Antalya'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Orduspor'u 2-1 mağlup etti. 47. dakikada Fernandes'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Almeida, kaleciyi çalımladıktan sonra pozisyonunu kaybedince orta yapmak istedi. Almeida'nın ortasında meşin yuvarlak auta gitti. 50. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Stancu'nun yerden sert vuruşunda top direğin yanından auta gitti. 51. dakikada Fatih Tekke'nin ara pasında Beşiktaş defansının arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Stancu'nun yerden vuruşunda top auta gitti. 66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Culio'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1 72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Fernandes'in ortasında topa iyi yükselen Ernst'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1 76. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Holosko'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin ayaklarına çarptıktan sonra Fernandez'in önünde kaldı. Fernandez'in bekletmeden sert vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı. 78. dakikada Almeida'nın sol çaprazdan yerden ortasında arka direkte kaleci ile karşı karşıya kalan Holosko'nun sert vuruşunu kaleci Fornezzi kurtardı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Mardan Hakemler: Yunus Yıldırım xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Serkan Gençerler xxx Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xxx, Sivok xx, Egemen xx, İsmail xxx, Holosko xx, Ernst xxx, Fernandes xx, Necip xx (Dk. 59 İbrahim Toraman xx), Veli xx (Dk. 71 Mustafa Pektemek x), Almeida xx (Dk. 90 Ekrem Dağ) Orduspor: Fornezzi xx, Yalçın xx, Emre xx, Sedat x (Dk. 84 Tobias x), Garcia x (Dk. 85 Abdurrahman x), Hakan x, Culio xx, Dalmat xx (Dk. 60 Müslüm x), Gosso xx, Fatih x, Stancu x Goller: Dk. 37 Veli, Dk. 72 Ernst (Beşiktaş), Dk. 66 Culio (Orduspor)