Beşiktaş Cevher ile güldü: 87-89



Beşiktaş, Beko Basketbol Ligi’nin 29. haftasında Pınar Karşıyaka’yı deplasmanda Cevher Özer’in skorer oyunuyla 89-87 mağlup etti.



Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 89-87 yendi.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Cevher'in 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 19-6. Periyodun son 3 dakikasında 22-11 önde giren rakibi karşısında Furkan, Ömer ve Williams'ın basketleriyle farkı azaltan Pınar Karşıyaka, rakibini yakalayamadı. Beşiktaş, son saniyede Gökper'in bulduğu 3 sayılık baskete rağmen ilk periyodu 25-22 önde tamamladı.



İkinci periyotta 13. dakikada Hakan Köseoğlu'nun basketiyle öne geçen (29-27) yeşil-kırmızılı ekip karşısında toparlanan Beşiktaş, 16. dakikayı Özer'in 3 sayılık basketiyle 37-33 üstün geçti. Hakan ile üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, Furkan'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla 18. dakikada tekrar öne geçmesine rağmen ilk yarı 45-45 berabere bitti.



Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Beşiktaş, aradaki farkı açtı ve 24. dakikayı Wesson'un basketiyle 56-49 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı azalatmasına izin vermeyen siyah-beyazlı takım, son 3 dakikasına 61-56 önde girdiği 3. periyodu 68-59 üstün tamamladı.



Son periyoda Cevher'in üst üste bulduğu sayılarla başlayan ve aradaki farkı 32. dakikada 12 sayıya (73-61) kadar çıkaran Beşiktaş karşısında Pınar Karşıyaka, genç oyuncular Furkan ve Gökper'in etkili oyunlarıyla aradaki farkı azalttı. Ancak yeşil-kırmızılı ekip Brown ile bitime 2 dakika farkı 2 sayıya (83-85) indirmesine rağmen, Brown ile son hücumdan faydalanamadı ve müsabaka Beşiktaş'nın 89-87 üstünlüğü ile sona erdi.



