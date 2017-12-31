Beşiktaş, Cenk’in bir sonraki transferinden yüzde 10 pay kazanacak

Beşiktaş’da İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, dün Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ile bir kez masaya otururken, Cenk Tosun için 30 milyon pound bonservis bedeli istediklerini bildirdi. İlk olarak 20 milyon Euro öneren İngilizler rakamı daha sonra 25 milyon Euroya kadar çıkarıp, bonusların yanı sıra satıştan yüzde 10 pay vermeyi de kabul etti.

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transferi resmi imzaya kaldı.

Skor'da yer habere göre, transferde tüm enerjisini Cenk Tosun üzerine yoğunlaştıran siyah-beyazlılar, Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ile dün ikinci kez bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulüp adına görüşmeleri yürüten İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi 30 milyon pound istediklerini tekrarlarken, İngiliz ekibi 20 milyon euro teklif etti. Aradaki fark nedeniyle Çebi görüşmeleri kapatmak üzereyken, Everton Kulübü bonservis rakamını 25 milyon euroya kadar yükseltti.

Beşiktaş'ın 30 milyon pound ısrarı üzerine, İngilizlerin bir dahaki satıştan yüzde 10 pay ve Cenk'in forma giyeceği maç sayısı ile atacağı gollere göre belirlediği bir bonus paketini de sözleşmeye dahil ettiği bildirildi. Kıran kırana pazarlıklar sonunda tarafların anlaşmaya çok yaklaştıkları belirlendi. Cenk Tosun'u dün götürmeyi planlayan ancak henüz anlaşmanın kesinleşmemesi nedeniyle İngiltere'ye yalnız dönen Steve Walsh'ın, en kısa sürede Beşiktaş'ın kararını beklediğini Ahmet Nur Çebi'yi bildirdi.

Cenk Tosun, eşiyle Londra’ya gitti

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte dün saat 17:30’da British Airways’e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Londra’ya gitti.Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. Transfer görüşmeleri için Dubai tatilini iptal eden Cenk, görüşmelerin beklediğinden daha uzun sürmesi üzerine yeni tatil planı yaptı. Eşi ile birlikte Londra’ya giden milli golcü, Londra’da hem yılbaşı tatili yapacak hem de yeni yılın ilk günlerinde iki tarafın anlaşmasını bekleyecek. Cenk anlaşmaların imzalanması halinde Londra’dan Liverpool’a geçecek.(Sözcü/Skor)