Beşiktaş, Cenk Tosun'un golleriyle zirveye yerleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda, 5. hafta maçlarında Skenderbeu'yu konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlı ekibin golleri, 35. ve 78. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Skenderbeu’yu 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sonuçla H Grubu'nda 9 puanla liderliği yükseldi. Arnavutluk ekibi Skenderbeu ise 3 puanla grubun son sırasına demir attı.

35. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan yaptığı nefis ortaya iyi yükselen Cenk Tosun şık bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

78.dakikada Gökhan Töre'nin soldan getirdiği topta pası alan Quaresma topu daha müsait durumdaki Cenk'e çıkardı Cenk düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Beşiktaş: Tolga - Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail - Necip, Atiba, Gökhan, Oğuzhan, Kerim - Cenk

Skenderbeu: Orges- Osmani, Jashanica, Esquerdinha, Progni, Djair, Ribeiro, Berisha, Abazi, Olayinka, Salihi