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Spor

Beşiktaş, Cenk Tosun'un golleriyle zirveye yerleşti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Skenderbeu'yu ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı

27 Kasım 2015 01:13

UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu'nda, 5. hafta maçlarında Skenderbeu'yu konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah beyazlı ekibin golleri, 35. ve 78. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. 

Skenderbeu’yu 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sonuçla H Grubu'nda 9 puanla liderliği yükseldi. Arnavutluk ekibi Skenderbeu ise 3 puanla grubun son sırasına demir attı.

35. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan yaptığı nefis ortaya iyi yükselen Cenk Tosun şık bir kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

78.dakikada Gökhan Töre'nin soldan getirdiği topta pası alan Quaresma topu daha müsait durumdaki Cenk'e çıkardı Cenk düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı.

 

Takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

 

Beşiktaş: Tolga - Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail - Necip, Atiba, Gökhan, Oğuzhan, Kerim - Cenk

Skenderbeu: Orges- Osmani, Jashanica, Esquerdinha, Progni, Djair, Ribeiro, Berisha, Abazi, Olayinka, Salihi

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