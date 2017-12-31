Beşiktaş, Cenk Tosun’un alternatifini arıyor

Cenk Tosun'un Everton'a 25 milyon Euro karşılığında tranferi için imza aşamasına gelen siyah beyazlı yönetim, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapmaya hazırlanıyor.

Cenk'in boşluğunu doldurmak isteye futbol komitesi, belirlediği adaylar arasında tercih yapacak. Gündemindeki ilk isim Demba Ba. Shanghai Shenhua ile yollarını ayıracak olan Ba, bedelsiz olarak transfer edilebilir. Ancak Senegalli oyuncunun son bir buçuk yılda sadece 2 maça çıkması yönetimi düşündürüyor. Geçen sezonun 2. yarısında siyah beyazlı formayı giyen 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi olsa da, maç eksiği transferin önündeki en büyük engel olacağı düşünülüyor.

Listedeki diğer isim menajerler tarafından önerilen Moussa Sow… Bonservisi Dubai'nin Al Ahli takımında olan Senegalli oyuncu 6 aylığına kiralanabilir. Ancak 31 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'de oynadığı dönem “Türkiye'de sadece Fenerbahçe forması giyerim.” açıklaması yönetimde fikir ayrılığına neden oldu.

Gündemdeki diğer bir isim Atiba'nın önerisi ile listeye eklenen Kanadalı forvet Cyle Larin… Kulübü Orlando City ile sözleşmesi biten 22 yaşındaki oyuncu, bedelsiz olarak transfer edilebilir. Kariyerine Meksika'nın Tigres takımında devam eden Andre Pierre Gignac da listede bulunuyor. Fransız oyuncunun sözleşmesi 6 ay sonra tamamlanıyor. Bu durum nedeniyle düşük bir bonservis ile transfer gerçekleşebilir. Ancak yıllık ücretinin 4 milyon Euro'nun üzerinde olması transferin önündeki en büyük engel. Yönetim kısa süre içinde kararını verip, yeni forvetini kadrosuna katacak.