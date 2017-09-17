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Spor

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup'un fiyatını belirledi

Siyah-beyazlıların yıldızları, İngiliz kulüplerinin takibinde

17 Eylül 2017 13:14

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Avrupa takımlarının kıskacı altında olan iki futbolcusu Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup'un bonservis bedelini belirledi. Siyah-beyazlılar, her iki oyuncu içinde 20 milyon Euro olmak üzere toplam 40 milyon Euro'luk bir bedel belirledi.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre, "Beşiktaş'ın menfaatleri önemlidir" diyen Fikret Orman, iki futbolcunun transferine açık kapı bıraktı. İngiltere'den Tottenham'ın istediği Cenk ve eski takımı Arsenal'in tekrar takibine giren Oğuzhan için Orman'ın belirlediği fiyat ise toplam 40 milyon Euro oldu.

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