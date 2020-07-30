Beşiktaş, Cenk Tosun'u kiralamak için harekete geçti

Önümüzdeki sezon için forvet bölgesine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, Everton forması giyen eski golcüsü Cenk Tosun'u listesine aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği transferde milli futbolcunun kiralanması gündemde.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından gözünü forvet transferine çevirdi ve listesindeki ilk isim eski yıldızı Cenk Tosun. Beşiktaş'a golcü futbolcu için Everton'dan müjde geldi.

İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Everton'lı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon Euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.



Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor. Bu transferde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği de öğrenildi.