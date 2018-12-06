Gündem Beşiktaş Cemevi'nden Sedat Peker'e yalanlama "Yazıldığı gibi özel bir davet olmamıştır"
Beşiktaş Cemevi, geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen
Sedat Peker’in "davet üzerine cemevine gittiği" açıklamasını yalanladı.
Peker 3 Aralık Pazartesi günü İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan cemevine gitmişti. Peker cemevi ziyaretini sosyal medyadan “Beşiktaş cemevimizin genç dedesi
Okan Doğaner Bey’in saygın daveti üzerine ziyaret ettim” diyerek paylaşmıştı.
Diken'in
haberine göre Beşiktaş Cemevi yönetim kurulu adına yapılan açıklamada “3 Aralık Pazartesi günü vefat eden Durmuş Demirkan’ın cenaze lokması Beşiktaş Cemevimizde verilmiştir. Cenaze lokmasına cenaze sahiplerinin davetlisi olan Sedat Peker’de lokmaya katılmıştır. Cenaze dolayısıyla cemevimize gelmiştir. Kamuoyunda yazıldığı gibi özel bir davet olmamıştır” dendi.
KIYMETLİ DOSTLARIM; BEŞİKTAŞ CEMEVİMİZİN GENÇ DEDESİ OKAN DOĞANER BEY'İN SAYGIN DAVETİ ÜZERİNE, CEMEVİNİ ZİYARET ETTİM. ORADA BULUNAN CANLARLA,BABALARLA DOST OLDUK, EV SAHİPLİKLERİYLE BİZİ MAHÇUP ETTİLER. HER ZAMAN SÖYLEDİĞİM ÜZERE, ARAP KÜLTÜRÜ'NÜN CAHİLLİKTEN DOLAYI TOPLUMUMUZA DİN OLARAK ÖĞRETİLDİĞİ YÜZYILLARDAKİ DÖNEMDE, TÜRKLÜĞE AİT HEMEN HEMEN BİRÇOK GELENEĞİMİZİN VE GÖRENEĞİMİZİN BOZULMADAN ALEVİ CANLAR TARAFINDAN BUGÜNLERE ULAŞTIRILABİLDİKLERİ GERÇEĞİ TARTIŞMAYA AÇIK OLMAYACAK KADAR TARİHİ BİR GERÇEKLİKTİR. ALEVİ, ARAP, KÜRT KARDEŞLERİMİZLE BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ ANLAYAMAZSAK, ORTADOĞU'NUN KAYGAN ZEMİNİNDE MAALESEF Kİ ÜLKEMİZİ AYAKTA VE HAYATTA TUTABİLMEMİZ ÇOK BÜYÜK ZORLUKLARA VE ÇOK BÜYÜK ACILARA SEBEP OLACAKTIR. BİZ HALEN CEM EVLERİNİN KİRASINI ELEKTRİĞİNİ DEVLET Mİ VERSİN, CEM EVLERİNDEKİ GÖREVLİ DEDELERİN MAAŞINI DEVLET Mİ ÖDESİN DİYE TARTIŞMAYA BİR NETİCE KOYAMAZSAK, ÖZELLİKLE AVRUPADA CİDDİ BİR TABAN OLUŞTURAN, NEREDEYSE İÇİNDE HZ. ALİ'NİN OLMADIĞI BİR ALEVİLİĞİN SİNSİ BİR ŞEKİLDE ÜLKEMİZE İHRAÇ EDİLMESİNE ENGEL OLAMAYIZ. EĞER Kİ İÇİMİZDE BAZILARI, ZAMAN GECTİKÇE BİZ ONLARI SUNNİLESTİRİCEĞİZ DİYE HESAPLAR YAPIYORLARSA, BU KİŞİLER BENCE HAVANDA SU DÖVMEKTEN ÖTEYE BİR YOL GİDEMEYECEKLERİ GERÇEĞİNİ GÖREMİYORLARDIR. BİR PARÇA TARİH ŞUURUNA ERMİŞ BÜTÜN HERKES, ANADOLU ALEVİLİĞİ OLARAK TANINAN, YANİ BUGÜN CENAZESINE KATILDIĞIM ABİMİN MERASİMİNDE YASADIĞIMIZ GİBİ ÖNCE CAMİİ SONRA CEMEVİ DİYEN ALEVİ CANLARIN HAKLARINI FAZLASIYLA VE ÖNCELİKLE İADE ETMELİYİZ. BİR UMUTTUR YAŞAMAK REİS SEDAT PEKER
SEDAT PEKER (@sedatpeker)'in paylaştığı bir gönderi ( 5 Ara, 2018, 8:31ös PST)
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