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Spor

BEŞİKTAŞ, ÇEK KULÜBÜNÜN YÖNETİCİLERİNE YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A) 

05 Ağustos 2010 19:46

-BEŞİKTAŞ, ÇEK KULÜBÜNÜN YÖNETİCİLERİNE YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Beşiktaş Kulübü yöneticileri, futbol takımlarının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacağı maç öncesi rakip kulüp yöneticileri ile UEFA delegesine yemek verdi. Feriye Restaurant'taki yemeğe, genel sekreter Fahrettin Curoğlu, amatör şubeler, yatırımlar ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doğan Küçükemre, hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Akpınar ve kulüp genel müdürü Murat Ülgen'in yanı sıra Viktoria Plzen başkanı Ladislav Valasek, rakip ekibin yöneticileri ile UEFA delegesi katıldı. Beşiktaşlı yöneticiler, konuk ettikleri Viktoria Plzenli yöneticilere ve UEFA delegesine kartal heykeli ve kulübün lisanslı ürünlerini hediye ettiler.

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