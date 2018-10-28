Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 10\'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, yarın saat 20.00’de Vodafone Park\'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.