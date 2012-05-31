Beşiktaş, CAS'a gidiyor!

Beşiktaş, UEFA'nın verdiği '1 yıl Avrupa kupalarından men' cezasını CAS'a götürecek. Siyah beyazlı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada 'cezaya sebep olanlarla ilgili gereken yapılacak' denildi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaşımızın UEFA müsabakalarından 'men' edilmesi kararı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz Tahkime (CAS) başvurmaya karar vermiştir. Dolayısı ile, hukuki süreç devam etmektedir.

Bu süreç içerisinde davanın selameti açısından konuyla ilgili her türlü takip ve soruşturma tarafımızdan hassasiyetle yapılacak olup, cezanın kesinleşmesi drumunda buna sebep verenlerle ilgili yapılması gereken herşey kulüp menfaati açısından yapılacaktır" denildi.