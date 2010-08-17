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Spor

BEŞİKTAŞ: CAS TİGANA'YI REDDETTİ İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2010 22:22

-BEŞİKTAŞ: CAS TİGANA'YI REDDETTİ İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Beşiktaş Kulübü, CAS'ın (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi), eski teknik direktörleri Tigana'nın açtığı davadaki taleplerini reddettiğini açıkladı.  Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın haklılığının kanıtlandığı vurgulanarak, şöyle denildi: ''Eski teknik direktörümüz Jean Tigana, kulübümüz aleyhine 23.07.2007 tarihinde FIFA'ya alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek, sözleşmenin geri kalan süresinde muaccel hale gelecek 2.300.000 avro tutarında dava açmış ve 26.06.2009 tarihinde sonuçlanan davada talepleri reddedilmiştir. Jean Tigana, FIFA kararına karşı, 13.10.2009 tarihinde CAS'a başvurmuştur. Yapılan yargılama neticesinde CAS, 17.08.2010 tarihli kararı ile Jean Tigana'nın taleplerinin tümünün reddine karar vermiştir. Jean Tigana'nın açtığı davanın FIFA'dan sonra CAS tarafından da reddedilmesi Beşiktaş Kulübü'nün haklılığını ortaya çıkarmıştır.''

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