Beşiktaş CAS davasını borsaya bildirdi

Beşiktaş, UEFA Tahkim Kurulu'nun verdiği Avrupa kupalarından men cezasına karşı CAS'a dava açtığını borsaya bildirdi.



Beşiktaş Kulübü, UEFA Tahkim Kurulu tarafından verilen Avrupa kupalarından men cezasına ilişkin olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) dava açıldığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, ''UEFA Tahkim Kurulu tarafından verilen cezaya ilişkin olarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) dava açılmıştır. Gelişmeler hakkında bilgi verilecektir'' denildi.