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Spor

Beşiktaş Carvalhal'sız çalıştı İSTANBUL (A.A)

25 Ocak 2012 02:00

-Beşiktaş Carvalhal'sız çalıştı İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de dün Gaziantepspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 30 Ocak Pazartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.  Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, dünkü maçta forma giyen oyuncular izin yaparken, ülkesine giden teknik direktör Carlos Carvalhal de antrenmana katılmadı.  Yardımcı antrenörlerin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, istasyon çalışması ile başladı. Kanat organizasyonu, pas, şut ve 5-2 çalışması yapan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. 1.5 saat süren çalışmaya tedavisine devam edilen Mehmet Aurelio katılmazken, Hilbert takımdan ayrı koşmakla yetindi. Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına Cuma günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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