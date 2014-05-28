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Spor

Beşiktaş Çarşı ürünlerini sildi

Çarşı Grubu ile Beşiktaş yönetimi arasındaki Gezi krizinden kaynaklı olduğu iddia edilen gerginlik 'Çarşı' logolu ürünlerin satışına yansıdı

28 Mayıs 2014 13:29

Gezi Parkı eylemlerindeki tavrı nedeniyle Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisini çeken Çarşı Grubu'nun ürünleri artık Kartal Yuvası'nda satılmayacak.

Gazeteport'tan Hasan Çetinkaya'nın haberine göre, geçen sene gerçekleşen Gezi Parkı eylemlerinde ön sıralarda yer alan Beşiktaş Çarşı Grubu'na ait "Çarşı" logolu ürünlerin satışı durduruldu. Beşiktaşlılar ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nda artık bu ürünlere ulaşamayacak. "Çarşı" logolu ürünlerin satışının durdurulması, Çarşı Grubu ile Beşiktaş yönetimi arasındaki Gezi krizinden kaynaklı olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş yönetiminin bu kararını değerlendiren Çarşı Grubu'nun önde gelen isimleri, "Daha önce Kartal Yuvası'nda bizim ürünlerimizin satılmasının durdurulmasını istemiştik. Bundan sonra kendi ürünlerimizi kendimiz satacağız" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Beşiktaş yönetimi yetkilileri ise sessiz kalmayı tercih etti.

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