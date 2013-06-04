Beşiktaş Çarşı provokasyona karşı!

İlk günden itibaren Gezi Parkı'ndaki eyleme destek veren Beşiktaş taraftar grubu Çarşı taraftarlara çağrıda bulundu: Provokasyonlara sebebiyet verilmesin. Halkın malına zarar verilmesin. Semtimizi olası olaylardan uzak tutalım.
forzabesiktas.com'dan yayımlanan metinde provokasyonlara sebep verilmemesi, halkın malına zarar verilmemesi çağrısı yapıldı.
"Büyük Beşiktaş taraftarlarına sesleniyoruz" başlıklı metin şöyle:
"Çarşı’yı kimse paravan olarak kullanmasın!
Çarşı’nın üzerinden kimse çıkar sağlamasın!
Provokasyonlara sebebiyet verilmesin!
Halkın malına zarar verilmesin!
Beşiktaş semtinin esnafı, sanatkârı, emekçisi ve bütün Beşiktaş halkı zarar görmektedir.
Taraftarlarımız semtimizin daha büyük zarar görmemesi için özen göstermelidir.
Semtimizi olası olaylardan uzak tutalım!
Beşiktaş Semtine sahip çıkalım!"
Çarşı